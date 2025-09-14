Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Semana a semana, Spotify publica su ranking con los podcast más populares en México, con nuevos programas que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando los cambios de la audiencia.

Ya sea por su estilo narrativo, por la figura que lo conduce o por su contenido viral, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más reproducidos en Spotify en México

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

2. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

3. Dinstinto

Convertimos las huellas del éxito en herramientas para tu camino. Cada lunes a las 8 PM, exploramos el detrás de cámaras de grandes emprendedores y expertos que entienden cómo se construyen negocios de verdad. Revelamos decisiones difíciles, errores que casi cuestan todo y los principios que marcaron la diferencia. No traemos humo ni promesas vacías: traemos estrategias reales, conversaciones sin filtros y aprendizajes accionables. Dinstinto no es solo un podcast es tu empujón semanal para pensar más grande y avanzar más rápido.

4. MICRODOSIS DE AMOR PROPIO

Bienvenidx a este canal donde el amor propio no es cursi, es revolucionario. Aquí encontrarás las Microdosis de Amor Propio, mi podcast hecho para despertar, sanar, cuestionar y reconectar contigo mismx. Cada episodio es una píldora de conciencia, emoción y verdad. Historias reales, herramientas de bienestar, entrevistas poderosas y reflexiones que te invitan a mirar hacia adentro. Si estás en tu camino de transformación, este espacio es para ti. Suscríbete y recuerda: no necesitas hacerlo todo, solo necesitas empezar por ti. MicrodosisDeAmorPropio KatherinePorto PodcastDeBienestar

5. La Hora del Lunch

El programa en el que Tonami, Matías, Renata, Mauro y Emma nos hacen ver la vida desde su punto de vista en compañía de la shhhtanup favorita, Isabel Fernández.

6. Besties con MTV

¿Alguna vez soñaste con ver a tus artistas favoritos haciendo friendship bracelets mientras te cuentan sus mejores consejos de amor y relaciones? Eso es “Besties con MTV”. Con el vibe auténtico de MTV, nuestra host barbaraamou, te invita a charlas tan cercanas que sentirás que estás de regreso en tu teenage room, rodeado de posters, música y confesiones únicas. Aquí, los artistas comparten secretos, risas y momentos que nunca habías visto, porque en este espacio todos somos besties. No olvides seguirnos en mtvla para más contenido exclusivo.

7. Serialmente: Historias de asesinos en serie.

Según el FBI, un asesino en serie es quien comete tres asesinatos o más, en un período extenso, con un intervalo entre cada crimen. Por el contrario, el llamado asesino en masa es aquel que mata a un grupo de personas en un mismo momento Sebastián Camelo el__arracadas nos trae en este podcast en español las historias más terroríficas de los asesinos en serie, detalles y cosas nunca antes contadas de estos monstruos.Contacto Comercial : alejovargasPODWAY.COM.CODerechos Reservados - PODWAY - PIA PODCAST.

8. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

9. EXTRA ANORMAL

Hola! Bienvenido a este tu espacio, donde pasaremos muchas horas hablando de temas extra anormales que mis seguidores me hagan llegar, prepárate y disfruta de mucho terror.! Distribuido por Genuina Media

10. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

La música latina rompe récords en EEUU



En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Podcast México: el recuendo anual de Spotify

A finales del 2024, Spotify lanzó su lista de los Top Podcast en México y no hay duda de que los gustos de los oyentes son cada vez más variados y diversos.

En el primer lugar brilla “Las Alucines”, seguido muy de cerca por “La J y la M” en la segunda posición. El tercer puesto se lo lleva “Relatos de la Noche”, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se queda con el cuarto lugar. Cerrando el top cinco está el ya clásico “La Cotorrisa”.

Más abajo en la lista encontramos a “Hablemos de lo que existe”en el sexto lugar, seguido de “Penitencia” en el séptimo. En el octavo puesto está “Creativo”, mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” completan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Esta selección deja claro que el podcast en México no solo está creciendo, sino que cada vez ofrece más opciones para todos los gustos. Desde historias que te erizan la piel hasta charlas desenfadadas, hay un espacio para cada tipo de oyente.