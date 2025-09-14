México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 14 de septiembre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Por Omar López

Guardar
El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes.

En la ciudad de Veracruz industrias como el transporte marítimo o aéreo dependen del conocimiento previo del clima para operar con seguridad y eficiencia, evitando retrasos o accidentes causados por condiciones meteorológicas severas.

Para este domingo se pronóstica una temperatura máxima de 24° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 11 km/h , por su parte, la nubosidad será del 20% con probabilidad de lluvia del 10% antes del anochecer.

El clima promedio en la ciudad

La ciudad de Veracruz, también
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

¿Qué es el Carnaval de Veracruz?

El Carnaval de Veracruz es
El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)

El Carnaval de Veracruz es una de las festividades más emblemáticas y alegres de México, conocido como "el más alegre del mundo". Se celebra en el puerto de Veracruz y es una explosión de color, música y tradición que combina influencias coloniales, indígenas y afroantillanas.

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, con celebraciones de bailes de máscaras durante la época colonial, que evolucionaron en el siglo XIX hacia desfiles callejeros y en 1925 se organizó oficialmente con un Comité Directivo. El carnaval incluye eventos como la Quema del Mal Humor, donde se incineran figuras que representan lo negativo del año, desfiles de carros alegóricos, comparsas, coronaciones de reyes y reinas y el Entierro de Juan Carnaval, un cierre simbólico con un funeral paródico.

Tradicionalmente, el Carnaval de Veracruz se realizaba en febrero o marzo, antes de la Cuaresma, siguiendo la tradición católica de "carnem levare" (quitar la carne). Sin embargo, desde 2022, se trasladó al verano para atraer más turismo.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoVeracruzClimamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Metrobús hoy 14 de septiembre: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús hoy 14 de septiembre:

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

¿Se canceló tu vuelo? Revisa

Se registra sismo en Sinaloa

El temblor sucedió a las 5:44 horas, a una distancia de 106 km de Los Mochis y tuvo una profundidad de 10 km

Se registra sismo en Sinaloa

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 14 de septiembre

El reporte de la calidad del aire es publicado cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

Cuál es la calidad del

El imperio criminal de “El Choko”: de líder social a un líder que corrompía a políticos en todo Ecatepec

Alejandro Gilmare Mendoza es uno de los criminales más carismáticos que han inundado al Estado de México de despojos, invasiones y extorsiones a cargo del grupo que controla aún estándo preso

El imperio criminal de “El
MÁS NOTICIAS

NARCO

El imperio criminal de “El

El imperio criminal de “El Choko”: de líder social a un líder que corrompía a políticos en todo Ecatepec

Fiscalía de Oaxaca investiga a 10 elementos de seguridad por presunto feminicidio

“Justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, dice Adán Augusto tras la detención de Hernán Bermúdez Requena

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

Presuntos sicarios del CJNG niegan realizar extorsiones en Ensenada

ENTRETENIMIENTO

Entre dinámicas y encuentros: Así

Entre dinámicas y encuentros: Así transcurrió la séptima semana en La Casa de los Famosos México

Quién será la modelo que representará a México en Miss Universo 2025

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

Adrián Di Monte y Facundo protagonizan fuerte pelea fuera de La Casa de los Famosos México

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

DEPORTES

Canelo es derrotado por Crawford

Canelo es derrotado por Crawford y los memes no se hacen esperar: Estos fueron los mejores

Los mejores memes que dejó la derrota del América ante las Chivas del Guadalajara

Canelo Álvarez pierde su campeonato indiscutido ante Crawford y hay noche triste para el boxeo mexicano

América vs Chivas: El Rebaño se impone a las águilas en un marcador de 1-2 a su favor

Pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford no tendrá Himno Nacional Mexicano por esta razón