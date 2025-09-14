México

Operativo de inteligencia logró detención de Martín “N”, presunto responsable de homicidio calificado en San Luis Potosí

La Policía de Investigación localizó y detuvo al hombre acusado de privar de la vida a una persona con agravantes tras una orden judicial emitida por un juez de control

Por Fabián Sosa

Guardar
La Fiscalía de San Luis
La Fiscalía de San Luis Potosí detuvo a Martín “N” por presunto homicidio calificado en Villa de Arriaga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El homicidio es considerado un delito de alto impacto debido a que es un crimen grave, pues genera temor y afecta negativamente la seguridad pública, según el Código Penal Federal.

Además, se define como calificado al acto mediante el cual se priva de vida a una persona con premeditación, ventaja, alevosía o a traición.

Por ello, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) llevó a cabo la detención de Martín “N” quien es presunto responsable de este tipo de delito , el cual fue cometido en Villa de Arriaga en el mes de septiembre de 2025.

Cómo sucedió la detención

La aprehensión se realizó en
La aprehensión se realizó en el Centro Histórico de la capital potosina tras acciones de inteligencia de la Policía de Investigación. (FGE SLP)

La aprehensión ocurrió en el Centro Histórico de la capital potosina, tras una serie de acciones de inteligencia a cargo de la Policía de Investigación (PDI), según comunicó oficialmente la Fiscalía.

De acuerdo con la información difundida, la víctima resultó herida con un arma blanca en repetidas ocasiones en la comunidad de San Francisco, municipio de Villa de Arriaga.

El reporte de la FGESLP señala que personal médico certificó el fallecimiento en el sitio, en hechos ocurridos el pasado mes de septiembre. Según detalló la autoridad, el mandamiento judicial vigente fue solicitado por un agente de la Unidad de Homicidios tras reunir los elementos probatorios.

La captura de Martín “N” respondió a un ordenamiento de un juez de control, quien declaró procedente la petición presentada por la Fiscalía. Según reiteró la fuente oficial, la detención fue resultado de tareas de investigación que permitieron localizar al imputado cuando transitaba por calles céntricas de San Luis Potosí.

Posteriormente, el detenido fue sometido a una valoración médica y trasladado al Centro de Reinserción Social número uno en la Delegación La Pila.

Permanecerá bajo resguardo y a disposición de la autoridad judicial, que determinará su estado procesal en los próximos días; la FGESLP reiteró que el procedimiento se desarrolló bajo estricto apego a los protocolos legales establecidos para este tipo de delitos.

Tipos de homicidios

El detenido fue trasladado al
El detenido fue trasladado al Centro de Reinserción Social número uno en la Delegación La Pila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los atentados contra la vida humana se clasifican de diferentes maneras y entre ellos figura el homicidio doloso, que se presenta cuando una persona ocasiona la muerte de otra de manera deliberada.

Dentro de esta categoría se encuentran el homicidio simple y el calificado. El primero corresponde a los casos en los que no existen agravantes ni atenuantes, mientras que el homicidio calificado involucra circunstancias como alevosía, ventaja, traición o la existencia de una recompensa, lo que conlleva sanciones más severas.

Por otro lado, cuando es considerado culposo, se debe a que la muerte se produce sin intención directa, ya sea por negligencia, imprudencia o falta de previsión. Un ejemplo frecuente es un accidente vehicular con resultado fatal.

Aunque las penas para este tipo de homicidio suelen ser menores, aunque pueden aumentar si se presentan agravantes como haber estado bajo el consumo de sustancias.

Por otro lado, existe el homicidio en legítima defensa, en el que una persona priva de la vida a otra mientras protege su integridad frente a una agresión ilegítima; para que se reconozca esta figura es indispensable cumplir los requisitos legales, entre ellos la proporcionalidad en la respuesta y la existencia de una amenaza real. En caso de demostrarse legítima defensa, el autor puede quedar exento de responsabilidad penal.

Además, el código penal reconoce el feminicidio como una modalidad agravada de homicidio doloso. Esta figura se da cuando la víctima es una mujer y el crimen se comete por razones de género. Las circunstancias consideradas incluyen el odio o menosprecio hacia la víctima, violencia sexual previa, relación sentimental con el agresor y exposición del cuerpo.

Temas Relacionados

HomicidioSeguridadSLPmexico-noticias

Más Noticias

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

El ex campeón mundial encaró la derrota, expresó su opinión al respecto de su rival y lo que pasó en la pelea

Canelo Álvarez manda mensaje tras

Así es como los delincuentes se hacen pasar por videntes para estafar

Estafadores aprovechan la desesperación de personas vulnerables para obtener pagos anticipados y datos personales

Así es como los delincuentes

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así fue el momento en que Dalílah abre la puerta y tira a Abelito

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

SRE continúa brindando apoyo consular a mexicanos en la flotilla Global Sumud

El grupo de personas abordó la embarcación desde el pasado lunes 1 de septiembre

SRE continúa brindando apoyo consular

Rubén Rocha Moya anuncia cancelación de festejos por el Grito de Independencia en Culiacán

Detalló que solamente habrá un acto cívico con los representantes de los poderes y de las Fuerzas Armadas

Rubén Rocha Moya anuncia cancelación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familia Michoacana: sentencian a hombre

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así fue el momento en que Dalílah abre la puerta y tira a Abelito

Kiko Campos, compositor de Timbiriche, se disculpa con Sasha Sokol por normalizar abuso de Luis de Llano: “Me avergüenzo”

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Hugo Catalán impacta en Regalo de Amor: su personaje abre debate sobre la familia moderna en la TV mexicana

DEPORTES

Por qué Terence Crawford le

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?