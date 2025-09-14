Operativo de inteligencia logró detención de Martín “N”, presunto responsable de homicidio calificado en San Luis Potosí

La Fiscalía de San Luis Potosí detuvo a Martín “N” por presunto homicidio calificado en Villa de Arriaga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El homicidio es considerado un delito de alto impacto debido a que es un crimen grave, pues genera temor y afecta negativamente la seguridad pública, según el Código Penal Federal.

Además, se define como calificado al acto mediante el cual se priva de vida a una persona con premeditación, ventaja, alevosía o a traición.

Por ello, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) llevó a cabo la detención de Martín “N” quien es presunto responsable de este tipo de delito , el cual fue cometido en Villa de Arriaga en el mes de septiembre de 2025.

Cómo sucedió la detención

La aprehensión se realizó en el Centro Histórico de la capital potosina tras acciones de inteligencia de la Policía de Investigación. (FGE SLP)

La aprehensión ocurrió en el Centro Histórico de la capital potosina, tras una serie de acciones de inteligencia a cargo de la Policía de Investigación (PDI), según comunicó oficialmente la Fiscalía.

De acuerdo con la información difundida, la víctima resultó herida con un arma blanca en repetidas ocasiones en la comunidad de San Francisco, municipio de Villa de Arriaga.

El reporte de la FGESLP señala que personal médico certificó el fallecimiento en el sitio, en hechos ocurridos el pasado mes de septiembre. Según detalló la autoridad, el mandamiento judicial vigente fue solicitado por un agente de la Unidad de Homicidios tras reunir los elementos probatorios.

La captura de Martín “N” respondió a un ordenamiento de un juez de control, quien declaró procedente la petición presentada por la Fiscalía. Según reiteró la fuente oficial, la detención fue resultado de tareas de investigación que permitieron localizar al imputado cuando transitaba por calles céntricas de San Luis Potosí.

Posteriormente, el detenido fue sometido a una valoración médica y trasladado al Centro de Reinserción Social número uno en la Delegación La Pila.

Permanecerá bajo resguardo y a disposición de la autoridad judicial, que determinará su estado procesal en los próximos días; la FGESLP reiteró que el procedimiento se desarrolló bajo estricto apego a los protocolos legales establecidos para este tipo de delitos.

Tipos de homicidios

El detenido fue trasladado al Centro de Reinserción Social número uno en la Delegación La Pila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los atentados contra la vida humana se clasifican de diferentes maneras y entre ellos figura el homicidio doloso, que se presenta cuando una persona ocasiona la muerte de otra de manera deliberada.

Dentro de esta categoría se encuentran el homicidio simple y el calificado. El primero corresponde a los casos en los que no existen agravantes ni atenuantes, mientras que el homicidio calificado involucra circunstancias como alevosía, ventaja, traición o la existencia de una recompensa, lo que conlleva sanciones más severas.

Por otro lado, cuando es considerado culposo, se debe a que la muerte se produce sin intención directa, ya sea por negligencia, imprudencia o falta de previsión. Un ejemplo frecuente es un accidente vehicular con resultado fatal.

Aunque las penas para este tipo de homicidio suelen ser menores, aunque pueden aumentar si se presentan agravantes como haber estado bajo el consumo de sustancias.

Por otro lado, existe el homicidio en legítima defensa, en el que una persona priva de la vida a otra mientras protege su integridad frente a una agresión ilegítima; para que se reconozca esta figura es indispensable cumplir los requisitos legales, entre ellos la proporcionalidad en la respuesta y la existencia de una amenaza real. En caso de demostrarse legítima defensa, el autor puede quedar exento de responsabilidad penal.

Además, el código penal reconoce el feminicidio como una modalidad agravada de homicidio doloso. Esta figura se da cuando la víctima es una mujer y el crimen se comete por razones de género. Las circunstancias consideradas incluyen el odio o menosprecio hacia la víctima, violencia sexual previa, relación sentimental con el agresor y exposición del cuerpo.