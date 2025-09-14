Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

Facundo afirma que su relación con Aldo de Nigris no se vio afectada tras el incidente en el reality (Recorte)

El impacto de una broma fallida en un reality show ha trascendido la pantalla y se ha convertido en motivo de preocupación para Facundo, quien denunció que su familia fue objeto de amenazas tras su participación en La Casa de los Famosos México.

El conductor expresó su profunda decepción al descubrir la magnitud de las reacciones negativas que se generaron en redes sociales luego de su salida del programa.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Facundo manifestó: “Tengo una desilusión”, al referirse a la experiencia que vivió al reencontrarse con la realidad fuera del encierro televisivo.

El conductor señaló que, lejos de centrarse en los aspectos positivos, la atención del público y de las redes sociales se enfocó en los episodios más polémicos. “Me sorprende que esta historia se cuenta más por lo negativo que por las cosas chidas”, afirmó Facundo en la misma transmisión.

La reacción en redes sociales tras la broma a Aldo de Nigris generó críticas y consecuencias personales (Tiktok)

El incidente que desató la controversia ocurrió durante la segunda fiesta de los viernes en La Casa de los Famosos. En esa ocasión, Facundo planeó una broma para Aldo de Nigris: lo convenció de pararse sobre un tapete y, desde atrás, tiró de él con la intención de que Aldo hiciera una pirueta, esperando que el momento se volviera viral en video.

Sin embargo, la situación se salió de control y De Nigris resultó lesionado. La reacción en redes sociales fue inmediata y negativa, y hasta Poncho de Nigris criticó la acción.

En defensa de sus intenciones, Facundo explicó: “Yo le hice esa broma a Aldo porque si quiero que algo se haga viral, quiero que sea con mi carnal, por eso le jalé el tapete, no porque le quiera hacer daño”. Reconoció que la broma terminó en accidente y recurrió a la hipótesis de lo que pudo haber sucedido: “Si salía bien, hubiera estado bien viral”.

El conductor lamenta que los gestos positivos no se viralicen frente a los episodios negativos (ViX)

El conductor lamentó que, mientras los gestos afectuosos y positivos no alcanzaron notoriedad, el episodio negativo se propagó ampliamente. Facundo relató que pidió disculpas a Aldo en varias ocasiones: “Yo le pedí perdón a Aldo cinco veces, seis pero, se lo hice (la broma) porque lo considero mi carnal y eso no se hizo viral”.

Desde su perspectiva, esto evidencia que las manifestaciones de buena voluntad se diluyen rápidamente, mientras que las malas vibras se amplifican.

La situación escaló cuando, según Facundo, la reacción del público en redes sociales derivó en amenazas dirigidas a su familia. “La gente lo jaló (la broma a Aldo) por el lado de que todo estaba mal, llegando a amenazar a mi familia”, denunció el conductor.

Aldo de Nigris. (ViX)

Detalló que su hija menor fue especialmente afectada, al recibir mensajes intimidantes. “Imagínate que pasa eso y tú no estás afuera para defenderte. Definitivamente hay gente muy mal vibrada en este mundo y pues entiendo que su vida es muy miserable”, concluyó Facundo en su transmisión.