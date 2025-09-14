Chispazo: todos los números ganadores del 13 de septiembre

La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Pronósticos para la Asistencia Pública ha hablado: los resultados de los sorteos de Chispazo han sido revelados. Estos son los números de la fortuna de este sábado 13 de septiembre.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador: 01, 11, 12, 14, 27Ganadores: 30,873Dinero entregado: $818,137.77 pesos

Chispazo Clásico

Resultado ganador: 03, 05, 18, 21, 28Ganadores: 45,339Dinero entregado: $1,183,846.45 pesos

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo convertirte en ganador de Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo (Lotería Nacional)

Para jugar Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que escoger los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números al azar.

Una urna entregará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.