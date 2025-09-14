Anuncian la creación del Consejo del Transporte del Estado de México

Se conformarán cuatro Consejos de Transporte por Zona para atender problemáticas específicas en cada región. FOTO: Gobierno del Estado de México

En medio de las negociaciones entre el gobierno del Estado de México y el gremio de transportistas por un aumento en la tarifa, la administración de Delfina Gómez anunció que el próximo 22 de septiembre se conformará un nuevo órgano encargado de aterder la movilidad.

El gobierno mexiquense informó que el Sistema Estatal de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte aprobó de forma unánime la creación del Consejo del Transporte del Estado de México, con el objetivo de establecer y supervisar políticas públicas que aseguren un servicio eficiente, seguro, inclusivo, sostenible y de alta calidad para la población mexiquense.

Entre los objetivos principales de estos consejos se encuentran la propuesta de estudios y la colaboración en la planeación de políticas para mejorar el transporte público, la coordinación entre instituciones públicas, privadas y sociales, así como la participación en la implementación de proyectos de infraestructura y en la promoción y renovación de unidades.

El calendario oficial fija el 22 de septiembre de 2025 como fecha límite para integrar los consejos. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Además, se contempla la profesionalización de operadores y la identificación de zonas de alta siniestralidad.

El calendario oficial establece que tanto el Consejo del Transporte del Estado de México como los cuatro Consejos de Zona deberán quedar integrados antes del 22 de septiembre de 2025, con el propósito de fortalecer los trabajos en materia de movilidad en la entidad.

El Consejo del Transporte Estatal estará encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mientras que Daniel Sibaja González, titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), asumirá el cargo de Secretario Técnico.

La integración del consejo incluirá a Vocales Transportistas y representantes de diversas dependencias estatales: la Secretaría General de Gobierno, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Desarrollo Urbano e Infraestructura, Finanzas, Desarrollo Económico, de las Mujeres y del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, además de Vocales Temporales Municipales.

En su función de presidente suplente del Sistema Estatal de Movilidad, Daniel Sibaja detalló que se crearán cuatro Consejos de Transporte por Zona, uno por cada región operativa en que la Semov divide el territorio estatal.

Esta estructura busca fomentar un diálogo más amplio y eficiente en todo el Estado de México, permitiendo atender de manera específica las problemáticas de transporte en cada zona.

Daniel Sibaja González subrayó que la Maestra Delfina Gómez Álvarez mantiene el compromiso de impulsar la participación tanto del sector transportista como de la sociedad civil, con el fin de alcanzar acuerdos que permitan mejorar la movilidad en el Estado de México.