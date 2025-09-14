México

AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este sábado

Con miles de pasajeros cada hora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Por Infobae Noticias

El AICM actualiza en vivo
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto capitalino cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del 13 de septiembre.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones

Vuelo: VB1000

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB1426

Destino: Veracruz

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:20

Estado: Demorado

Vuelo: AM2464

Destino: Queretaro

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AM144

Destino: Chihuahua

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:30

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4702

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 18:30

Estado: Demorado

Vuelo: Y4182

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4810

Destino: Sacramento

Aerolínea: Volaris

Hora: 20:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4400

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Volaris

Hora: 20:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1138

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 20:30

Estado: Demorado

Vuelo: UA1272

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 20:30

Estado: Demorado

Vuelo: AM70

Destino: Roma/Fium

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 20:30

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

