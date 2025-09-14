México

Abordaban a adultas mayores en bancos y las obligaban a sacar su dinero: Fiscalía detiene a implicados

Los implicados, de nacionalidad peruana y mexicana, utilizaban engaños para acercarse a sus víctimas y obligarlas a entregar grandes sumas de dinero

Por Aura Reyna

Guardar
El grupo criminal operaba en
El grupo criminal operaba en sucursales bancarias de Tonalá, Guadalajara y Zapopan, enfocándose en adultas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una banda presuntamente dedicada al robo conejero fue desmantelada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, luego de identificar su operación dirigida específicamente contra mujeres adultas mayores, en su mayoría maestras jubiladas.

Este tipo de delitos, conocido como “robo conejero”, consiste en vigilar a personas que retiran grandes cantidades de dinero de sucursales bancarias para luego asaltarlas.

El grupo criminal estaba integrado por hombres y mujeres de nacionalidad peruana y mexicana, y se les relaciona con múltiples robos cometidos en los municipios de Tonalá, Guadalajara y Zapopan.

Más detalles del caso

Dos presuntos responsables ya fueron
Dos presuntos responsables ya fueron vinculados a proceso por robo calificado; otros dos están detenidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, dos de los presuntos responsables ya fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado, mientras que otras dos personas integrantes del grupo criminal también han sido detenidas y se encuentran a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, esta banda seleccionaba a sus víctimas en las inmediaciones de sucursales bancarias, donde las vigilaban y abordaban mediante engaños.

Los agresores se hacían pasar por familiares o parejas sentimentales para ganarse su confianza y acompañarlas al banco, donde las obligaban a retirar sus ahorros o solicitar préstamos de gran monto. Al salir, les arrebataban el dinero y huían del lugar.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 6 de agosto, alrededor de las 15:40 horas, cuando una mujer retiró una suma de dinero en una sucursal bancaria y la guardó en su bolsa del mandado.

Tras realizar una compra cercana, fue interceptada por una mujer de complexión robusta, estatura media y cabello teñido de rubio, quien la tomó del brazo y le ordenó que caminara sin actuar de forma sospechosa.

Luego, al dar vuelta en una esquina, se les unió un hombre que exigió el dinero, el cual fue sustraído de manera violenta por la agresora. Ambos huyeron a bordo de una camioneta negra.

La detención de los sospechosos

La identificación y captura de
La identificación y captura de los sospechosos fue posible gracias a la coordinación entre la Fiscalía y las redes de videovigilancia del C5 y C4 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias al trabajo de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo de Carga Pesada y Robo a Instituciones Bancarias y de Valores, en coordinación con las redes de videovigilancia del C5 y C4, se logró identificar el modus operandi del grupo criminal, así como sus rutas de escape y los vehículos empleados en los atracos.

Los detenidos Teobaldo “N” y Javier “N” fueron capturados en cumplimiento de una orden de aprehensión. Actualmente se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa, mientras se desarrollan los procesos legales en su contra.

En tanto, las otras dos personas arrestadas serán presentadas ante un juez en los próximos días.

La Fiscalía del Estado hace un llamado a la ciudadanía que haya sido víctima de robos bajo este mismo esquema, a acudir a las instalaciones ubicadas en la Calle 14, en la Zona Industrial de Guadalajara, para presentar su denuncia y, de ser necesario, identificar a los presuntos responsables.

Temas Relacionados

FGEFGRFiscalía de JaliscoTonaláGuadalarajaZapopanRobo conejeromexico-noticias

Más Noticias

Resultados del Tris 13 de septiembre: números ganadores de todos los sorteos

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Tris 13 de

Más de 17 años de prisión para hombre que agredió sexualmente a la sobrina de su pareja en Jalisco

El agresor, José Alberto “N”, fue hallado culpable de múltiples episodios de abuso contra una menor en un entorno familiar

Más de 17 años de

Tras acusaciones de Kenia López Rabadán a la Suprema Corte de “prácticas clientelistas”, le ratifican respeto al Poder Legislativo

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, reiteró su respeto a la presidenta de la Cámara de Diputados y al Poder Legislativo; subraya que la unidad institucional y el diálogo entre los Poderes son esenciales para fortalecer la justicia en México

Tras acusaciones de Kenia López

Ellos son los jugadores mexicanos que podrían disputar su último Mundial en 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser el escenario de las últimas ovaciones para ídolos que marcaron época en México y en el futbol internacional

Ellos son los jugadores mexicanos

Ataque armado en Culiacán: un muerto, dos heridos y la huida de los agresores tras disparar contra una casa habitación

Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital luego de sufrir heridas por arma de fuego en la colonia Emiliano Zapata, en Navolato

Ataque armado en Culiacán: un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fosa clandestina Las Agujas: suman

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

El imperio criminal de “El Choko”: de “mesías del barrio” al que corrompió a políticos en todo Ecatepec

Fiscalía de Oaxaca investiga a 10 elementos de seguridad por presunto feminicidio

“Justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, dice Adán Augusto tras la detención de Hernán Bermúdez Requena

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy domingo 14 de septiembre: quién podría ser el séptimo eliminado

¿Kenia OS y Peso Pluma esperan un hijo? La historia detrás de la foto que desató rumores

Entre dinámicas y encuentros: Así transcurrió la séptima semana en La Casa de los Famosos México

Quién será la modelo que representará a México en Miss Universo 2025

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

DEPORTES

Ellos son los jugadores mexicanos

Ellos son los jugadores mexicanos que podrían disputar su último Mundial en 2026

Canelo es derrotado por Crawford y los memes no se hacen esperar: Estos fueron los mejores

Los mejores memes que dejó la derrota del América ante las Chivas del Guadalajara

Canelo Álvarez pierde su campeonato indiscutido ante Crawford y hay noche triste para el boxeo mexicano

América vs Chivas: El Rebaño se impone a las águilas en un marcador de 1-2 a su favor