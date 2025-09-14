Abordaban a adultas mayores en bancos y las obligaban a sacar su dinero: Fiscalía detiene a implicados

El grupo criminal operaba en sucursales bancarias de Tonalá, Guadalajara y Zapopan, enfocándose en adultas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una banda presuntamente dedicada al robo conejero fue desmantelada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, luego de identificar su operación dirigida específicamente contra mujeres adultas mayores, en su mayoría maestras jubiladas.

Este tipo de delitos, conocido como “robo conejero”, consiste en vigilar a personas que retiran grandes cantidades de dinero de sucursales bancarias para luego asaltarlas.

El grupo criminal estaba integrado por hombres y mujeres de nacionalidad peruana y mexicana, y se les relaciona con múltiples robos cometidos en los municipios de Tonalá, Guadalajara y Zapopan.

Más detalles del caso

Dos presuntos responsables ya fueron vinculados a proceso por robo calificado; otros dos están detenidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, dos de los presuntos responsables ya fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado, mientras que otras dos personas integrantes del grupo criminal también han sido detenidas y se encuentran a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, esta banda seleccionaba a sus víctimas en las inmediaciones de sucursales bancarias, donde las vigilaban y abordaban mediante engaños.

Los agresores se hacían pasar por familiares o parejas sentimentales para ganarse su confianza y acompañarlas al banco, donde las obligaban a retirar sus ahorros o solicitar préstamos de gran monto. Al salir, les arrebataban el dinero y huían del lugar.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 6 de agosto, alrededor de las 15:40 horas, cuando una mujer retiró una suma de dinero en una sucursal bancaria y la guardó en su bolsa del mandado.

Tras realizar una compra cercana, fue interceptada por una mujer de complexión robusta, estatura media y cabello teñido de rubio, quien la tomó del brazo y le ordenó que caminara sin actuar de forma sospechosa.

Luego, al dar vuelta en una esquina, se les unió un hombre que exigió el dinero, el cual fue sustraído de manera violenta por la agresora. Ambos huyeron a bordo de una camioneta negra.

La detención de los sospechosos

La identificación y captura de los sospechosos fue posible gracias a la coordinación entre la Fiscalía y las redes de videovigilancia del C5 y C4 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias al trabajo de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo de Carga Pesada y Robo a Instituciones Bancarias y de Valores, en coordinación con las redes de videovigilancia del C5 y C4, se logró identificar el modus operandi del grupo criminal, así como sus rutas de escape y los vehículos empleados en los atracos.

Los detenidos Teobaldo “N” y Javier “N” fueron capturados en cumplimiento de una orden de aprehensión. Actualmente se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa, mientras se desarrollan los procesos legales en su contra.

En tanto, las otras dos personas arrestadas serán presentadas ante un juez en los próximos días.

La Fiscalía del Estado hace un llamado a la ciudadanía que haya sido víctima de robos bajo este mismo esquema, a acudir a las instalaciones ubicadas en la Calle 14, en la Zona Industrial de Guadalajara, para presentar su denuncia y, de ser necesario, identificar a los presuntos responsables.