México

Trabajaba como cocinero: quién era Silverio Villegas, el mexicano asesinado por el ICE en un operativo en EEUU

Silverio Villegas, de 38 años, murió tras recibir disparos durante un operativo de ICE en EEUU

Por Miguel Flores

Guardar
Vehículo gris donde se encontraba
Vehículo gris donde se encontraba Silverio Villegas antes de ser abatido por un agente del ICE. (X @cuartopodermich)

El ciudadano mexicano Silverio Villegas González, originario del estado de Michoacán, fue asesinado a balazos por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en un suburbio al norte de Chicago, Estados Unidos.

El hecho ocurrió la mañana del viernes, durante lo que autoridades estadounidenses calificaron como un control de tráfico. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, el operativo tenía como objetivo detener a Villegas González, a quien describieron como un “inmigrante ilegal con antecedentes por conducción imprudente”.

Según la versión oficial del gobierno estadounidense, Silverio Villegas “se negó a obedecer las órdenes de los agentes” y, al intentar huir del lugar, atropelló y arrastró a uno de ellos una distancia considerable. En respuesta, uno de los oficiales disparó su arma de fuego, provocando la muerte del mexicano en el lugar.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento posterior al tiroteo, en el que se observa a Villegas dentro de un vehículo gris, siendo extraído por dos agentes del ICE. En las imágenes se aprecia cómo es arrastrado por la calle y colocado a un costado de la carretera, donde los agentes intentan colocarle una gasa en la cabeza, sin que se confirme si aún contaba con signos vitales en ese momento. El mexicano presentaba rastros de sangre y su estado físico era visiblemente crítico.

Agentes del ICE asesinaron al
Agentes del ICE asesinaron al mexicano. REUTERS/Octavio Jones

Por su parte, el Consulado de México en Chicago confirmó la nacionalidad de la víctima y, a través de un comunicado oficial, indicó que ya se estableció contacto con su familia para brindar la asistencia consular necesaria. Asimismo, informó que se encuentran en comunicación con las autoridades del ICE para obtener información detallada sobre las circunstancias del fallecimiento.

¿Quién era Silverio Villegas?

Silverio Villegas tenía 38 años de edad y trabajaba como cocinero en Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno mexicano ha manifestado que dará seguimiento puntual a la investigación para que se esclarezcan los hechos.

También aseguró que se acompañará a la familia en todo el proceso legal.

El agente del ICE que disparó se encuentra estable tras sufrir múltiples lesiones, de acuerdo con el informe del Departamento de Seguridad. El incidente ha generado reacciones en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los derechos de migrantes, aunque hasta el momento no se han anunciado investigaciones independientes o sanciones contra los oficiales implicados.

Temas Relacionados

ICESilverio VillegasEEUUoperativoasesinatomexicanomexico-noticias

Más Noticias

“Búsquenos”: amigas de Wendy Guevara ofrecen donar su piel a heridos por explosión de gas LP en La Concordia, Iztapalapa

El gesto de dos amigas de una celebridad impulsó una campaña inédita tras la tragedia

“Búsquenos”: amigas de Wendy Guevara

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

El caso ha generado un debate sobre la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad y el control aduanero en México, al involucrar a familiares de altos funcionarios y a mandos navales en activo

Interpol emite ficha roja contra

Ley Federal del Trabajo: qué pasa si no te pagan el 16 de septiembre

Es un día de descanso obligatorio en México, por lo que ante la falta de pago es esencial evitar violaciones

Ley Federal del Trabajo: qué

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

Septiembre 2025: cuánto gastan los mexicanos en la Noche Mexicana y cómo beneficia al comercio local

Cada 15 de septiembre, millones de mexicanos celebran con cena familiar y tradiciones patrias

Septiembre 2025: cuánto gastan los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Interpol emite ficha roja contra

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

Doble golpe a “La Chokiza”: aseguran 72 inmuebles y caen 13 presuntos integrantes en varios puntos del Edomex

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

Meses de investigación y 12 dependencias: así fue el operativo para capturar a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”

Así es la lujosa mansión donde detuvieron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora | Video

ENTRETENIMIENTO

Estas son las canciones que

Estas son las canciones que más se escuchan en México durante el 15 de septiembre: la música que desplaza al reguetón

“Búsquenos”: amigas de Wendy Guevara ofrecen donar su piel a heridos por explosión de gas LP en La Concordia, Iztapalapa

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Oasis: Liam y Noel Gallagher salen tomados de la mano para saludar a México durante su primer histórico concierto

DEPORTES

Dominik Mysterio revela que estará

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU

Arena México estalla con la defensa de Bandido y Brody King en el Viernes Espectacular

Resultados de Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón Triple A