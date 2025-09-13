Trabajaba como cocinero: quién era Silverio Villegas, el mexicano asesinado por el ICE en un operativo en EEUU

Vehículo gris donde se encontraba Silverio Villegas antes de ser abatido por un agente del ICE. (X @cuartopodermich)

El ciudadano mexicano Silverio Villegas González, originario del estado de Michoacán, fue asesinado a balazos por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en un suburbio al norte de Chicago, Estados Unidos.

El hecho ocurrió la mañana del viernes, durante lo que autoridades estadounidenses calificaron como un control de tráfico. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, el operativo tenía como objetivo detener a Villegas González, a quien describieron como un “inmigrante ilegal con antecedentes por conducción imprudente”.

Según la versión oficial del gobierno estadounidense, Silverio Villegas “se negó a obedecer las órdenes de los agentes” y, al intentar huir del lugar, atropelló y arrastró a uno de ellos una distancia considerable. En respuesta, uno de los oficiales disparó su arma de fuego, provocando la muerte del mexicano en el lugar.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento posterior al tiroteo, en el que se observa a Villegas dentro de un vehículo gris, siendo extraído por dos agentes del ICE. En las imágenes se aprecia cómo es arrastrado por la calle y colocado a un costado de la carretera, donde los agentes intentan colocarle una gasa en la cabeza, sin que se confirme si aún contaba con signos vitales en ese momento. El mexicano presentaba rastros de sangre y su estado físico era visiblemente crítico.

Agentes del ICE asesinaron al mexicano. REUTERS/Octavio Jones

Por su parte, el Consulado de México en Chicago confirmó la nacionalidad de la víctima y, a través de un comunicado oficial, indicó que ya se estableció contacto con su familia para brindar la asistencia consular necesaria. Asimismo, informó que se encuentran en comunicación con las autoridades del ICE para obtener información detallada sobre las circunstancias del fallecimiento.

¿Quién era Silverio Villegas?

Silverio Villegas tenía 38 años de edad y trabajaba como cocinero en Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno mexicano ha manifestado que dará seguimiento puntual a la investigación para que se esclarezcan los hechos.

También aseguró que se acompañará a la familia en todo el proceso legal.

El agente del ICE que disparó se encuentra estable tras sufrir múltiples lesiones, de acuerdo con el informe del Departamento de Seguridad. El incidente ha generado reacciones en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los derechos de migrantes, aunque hasta el momento no se han anunciado investigaciones independientes o sanciones contra los oficiales implicados.