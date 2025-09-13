México

Solidaridad ante la tragedia: donan piel, sangre, servicios funerarios gratuitos así como atención psicológica tras explosión de pipa

Por medio de redes sociales se mostró diversas formas de ayudar a los afectados por la explosión de la pipa de gas y a sus familiares

Por Miguel Flores

Guardar
Mexican firefighters extinguish the flames
Mexican firefighters extinguish the flames of a gas truck that exploded in Mexico City on September 10, 2025. Nearly 60 people were wounded, 19 gravely, when a gas truck exploded in Mexico City on September 10, 2025, causing widespread damage, municipal officials said. (Photo by Valentina ALPIDE / AFP)

Luego de la explosión de la pipa de gas LP ocurrido en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, al oriente de la capital, a la altura del Puente de la Concordia, se ha dado a conocer que muchas personas han ofrecido su ayuda para los heridos y sus familiares de diversas maneras.

El fatal accidente hasta el momento ha dejado 13 personas sin vida, 40 personas hospitalizadas y 30 heridas pero dadas de alta.

Por medio de redes sociales se han difundido diversas acciones para ayudar a los afectados por el siniestro, registrado el pasado miércoles 10 de septiembre.

Por ejemplo, la funeraria RB, ubicado en santa María Aztahuacán, Iztapalapa, difundió por medio de redes sociales un comunicado, en el que señalaba que se solidarizaba con las familias afectadas por el accidente en el puente de la Concordia, por lo que ofreció servicios funerarios gratuitos.

(Facebook Nuestro antiguo Ixtapaluca-Chalco)
(Facebook Nuestro antiguo Ixtapaluca-Chalco)

Otra funeraria llamada Velagio, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, al oriente del Estado de México, también ofreció servicios funerarios gratuitos a las familias afectadas por el suceso.

Además, en redes sociales hubo personas que ofrecieron sus hogares o departamentos para que familiares de los afectados que se encontraban afuera del hospital esperando información, fueran a descansar sin costo alguno.

Por su parte, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza abrió un centro de apoyo psicológico para personas de la comunidad afectada que así lo requieran.

Muchas personas se presentaron a las afueras de los hospitales en los que se encontraban las personas afectadas para obsequiarles alimentos y agua.

(Facebook Nuestro Antiguo Chalco Ixtapaluca)
(Facebook Nuestro Antiguo Chalco Ixtapaluca)

Un usuario de redes sociales ofreció su automóvil para que personas que necesitaran trasladarse desde el hospital Magdalena de las Salinas al municipio de Ixtapaluca, fueran llevadas sin costo alguno. “Puedo anunciar que estoy en el hospital Magdalena de las Salinas. Si alguien necesita un viaje a su hogar en Ixtapaluca, estaré encantado de ofrecerles un viaje. Me dirijo a Ixtapaluca. He realizado múltiples viajes de forma gratuita para familiares de víctimas”, posteó el usuario.

El encargado de la panadería lecaroz de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, también ofreció apoyo en redes sociales, donando mil bolillos y 200 piezas de pan dulce para los familiares que esperaban a los afectados por el suceso.

Edson, un repartidor de aplicación en motocicleta, ofreció trasladar, de manera gratuita, a los familiares de los heridos, ayudándolos a recorrer hospitales en la búsqueda desesperada de sus seres queridos.

(Facebook International Fitness)
(Facebook International Fitness)

El gimnasio International Fitness, ubicado en el centro del municipio de ixtapaluca, sirvió como centro de acopio y recibió víveres e insumos médicos que posteriormente fue a entregar a los hospitales en los que se encontraban los afectados y sus familiares.

Estos hechos, y muchos más, demuestran que una vez más los mexicanos son solidarios en situaciones complicadas, como se ha mostrado en el pasado, por ejemplo, en el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Temas Relacionados

ExplosiónpipagasIztapalapaPuente de la Concordiamexico-noticias

Más Noticias

Remedio casero con agua oxigenada para eliminar los hongos y mal olor de los pies

No solo causan picor y descamación, sino que afecta la comodidad y la confianza de quien lo padece

Remedio casero con agua oxigenada

Estas son las canciones que más se escuchan en México durante el 15 de septiembre: la música que desplaza al reguetón

Bandas nacionales, corridos y el clásico repertorio de Luis Miguel forman la banda sonora que acompaña el Grito, desplazando a estrellas internacionales y consolidando la identidad sonora del país

Estas son las canciones que

“Búsquenos”: amigas de Wendy Guevara ofrecen donar su piel a heridos por explosión de gas LP en La Concordia, Iztapalapa

El gesto de dos amigas de una celebridad impulsó una campaña inédita tras la tragedia

“Búsquenos”: amigas de Wendy Guevara

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

El caso ha generado un debate sobre la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad y el control aduanero en México, al involucrar a familiares de altos funcionarios y a mandos navales en activo

Interpol emite ficha roja contra

Ley Federal del Trabajo: qué pasa si no te pagan el 16 de septiembre

Es un día de descanso obligatorio en México, por lo que ante la falta de pago es esencial evitar violaciones

Ley Federal del Trabajo: qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Interpol emite ficha roja contra

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

Doble golpe a “La Chokiza”: aseguran 72 inmuebles y caen 13 presuntos integrantes en varios puntos del Edomex

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

Meses de investigación y 12 dependencias: así fue el operativo para capturar a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”

Así es la lujosa mansión donde detuvieron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora | Video

ENTRETENIMIENTO

Estas son las canciones que

Estas son las canciones que más se escuchan en México durante el 15 de septiembre: la música que desplaza al reguetón

“Búsquenos”: amigas de Wendy Guevara ofrecen donar su piel a heridos por explosión de gas LP en La Concordia, Iztapalapa

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Oasis: Liam y Noel Gallagher salen tomados de la mano para saludar a México durante su primer histórico concierto

DEPORTES

Dominik Mysterio revela que estará

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU

Arena México estalla con la defensa de Bandido y Brody King en el Viernes Espectacular

Resultados de Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón Triple A