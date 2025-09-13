Solidaridad ante la tragedia: donan piel, sangre, servicios funerarios gratuitos así como atención psicológica tras explosión de pipa

Mexican firefighters extinguish the flames of a gas truck that exploded in Mexico City on September 10, 2025. Nearly 60 people were wounded, 19 gravely, when a gas truck exploded in Mexico City on September 10, 2025, causing widespread damage, municipal officials said. (Photo by Valentina ALPIDE / AFP)

Luego de la explosión de la pipa de gas LP ocurrido en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, al oriente de la capital, a la altura del Puente de la Concordia, se ha dado a conocer que muchas personas han ofrecido su ayuda para los heridos y sus familiares de diversas maneras.

El fatal accidente hasta el momento ha dejado 13 personas sin vida, 40 personas hospitalizadas y 30 heridas pero dadas de alta.

Por medio de redes sociales se han difundido diversas acciones para ayudar a los afectados por el siniestro, registrado el pasado miércoles 10 de septiembre.

Por ejemplo, la funeraria RB, ubicado en santa María Aztahuacán, Iztapalapa, difundió por medio de redes sociales un comunicado, en el que señalaba que se solidarizaba con las familias afectadas por el accidente en el puente de la Concordia, por lo que ofreció servicios funerarios gratuitos.

(Facebook Nuestro antiguo Ixtapaluca-Chalco)

Otra funeraria llamada Velagio, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, al oriente del Estado de México, también ofreció servicios funerarios gratuitos a las familias afectadas por el suceso.

Además, en redes sociales hubo personas que ofrecieron sus hogares o departamentos para que familiares de los afectados que se encontraban afuera del hospital esperando información, fueran a descansar sin costo alguno.

Por su parte, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza abrió un centro de apoyo psicológico para personas de la comunidad afectada que así lo requieran.

Muchas personas se presentaron a las afueras de los hospitales en los que se encontraban las personas afectadas para obsequiarles alimentos y agua.

(Facebook Nuestro Antiguo Chalco Ixtapaluca)

Un usuario de redes sociales ofreció su automóvil para que personas que necesitaran trasladarse desde el hospital Magdalena de las Salinas al municipio de Ixtapaluca, fueran llevadas sin costo alguno. “Puedo anunciar que estoy en el hospital Magdalena de las Salinas. Si alguien necesita un viaje a su hogar en Ixtapaluca, estaré encantado de ofrecerles un viaje. Me dirijo a Ixtapaluca. He realizado múltiples viajes de forma gratuita para familiares de víctimas”, posteó el usuario.

El encargado de la panadería lecaroz de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, también ofreció apoyo en redes sociales, donando mil bolillos y 200 piezas de pan dulce para los familiares que esperaban a los afectados por el suceso.

Edson, un repartidor de aplicación en motocicleta, ofreció trasladar, de manera gratuita, a los familiares de los heridos, ayudándolos a recorrer hospitales en la búsqueda desesperada de sus seres queridos.

(Facebook International Fitness)

El gimnasio International Fitness, ubicado en el centro del municipio de ixtapaluca, sirvió como centro de acopio y recibió víveres e insumos médicos que posteriormente fue a entregar a los hospitales en los que se encontraban los afectados y sus familiares.

Estos hechos, y muchos más, demuestran que una vez más los mexicanos son solidarios en situaciones complicadas, como se ha mostrado en el pasado, por ejemplo, en el terremoto del 19 de septiembre de 2017.