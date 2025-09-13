Presuntos sicarios del CJNG niegan realizar extorsiones en Ensenada

El video fue publicado en redes sociales y en él se deslindan de las extorsiones denunciadas en el estado

En un video publicado en redes sociales sujetos que se identificaron como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se deslindaron de las recientes denuncias de cobro de piso a negocios pesqueros de Ensenada.

En la grabación uno de los hombres lee un comunicado en el que niega la responsabilidad del CJNG en la colocación de las tres narcomantas aparecidas en el puerto recientemente, además, atribuyeron la aparición de estos mensajes al Cártel de Sinaloa (CDS).

El video que muestra a los supuestos miembros del CJNG, acusan directamente a los hermanos Arzate de estar detrás de los recientes hechos violentos en Ensenada. Según el comunicado leído en la grabación, existe una orden específica de “sacar de operación” a Arturo Alejandro Medina, conocido como “El Tury”, a quien señalan como el principal responsable de las extorsiones a empresarios y comerciantes del sector pesquero de Ensenada, Baja California.

Los presuntos integrantes del CJNG insisten en que las amenazas y la campaña de intimidación provienen del propio Cártel de Sinaloa. Además, denuncian que se ha emprendido una campaña en contra del propietario del restaurante El Compa Moy, quien recientemente se vio obligado a cerrar su negocio tras recibir amenazas, según lo expuesto en el video.

Narcomantas en Baja California

El sector pesquero asegura que se encuentran bajo las amenazas del crimen organizado. (Jovani Pérez / Infobae México)

Este tipo de mensajes han estado apareciendo en diversas zonas del municipio de Ensenada desde el pasado 24 de agosto. El primer mensaje fue localizado cerca de las 06:12 cerca del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). Según información publicada por el semanario Zeta Tijuana, la manta de aproximadamente 2 x 2 metros, fue colocada en el letrero de bienvenida a la ciudad, uno de los sitios más visibles de la demarcación. La elección de este punto evidencia la intención de maximizar el impacto del mensaje, que exhibía de forma destacada las siglas ‘CJNG’ y estaba dirigido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

Poco después, agentes de la Secretaría de Seguridad local detectaron una segunda manta con características similares. Esta vez, el hallazgo se produjo entre las calles Reforma y Manuel Ávila Camacho, en la colonia El Ciprés, sobre la carretera Transpeninsular.

Ambos mensajes, según los reportes policiales consultados por Infobae México, tenían como destinataria a Marina del Pilar Ávila y hacían referencia a presuntas extorsiones al sector pesquero, atribuyendo la autoría al CJNG.

La reacción de los cuerpos de seguridad incluyó la solicitud de apoyo a la Fiscalía General del Estado de Baja California y al CM5 para revisar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, que permitieron identificar a dos sujetos vestidos de negro que merodeaban la zona alrededor de las 05:35, quienes son señalados como los presuntos responsables de colocar las narcomantas.