México

Por inseguridad cancelan Grito de Independencia en algunas localidades

Ante la inseguridad y la violencia registrada en algunos estados, ciertos municipios han decidido no llevar a cabo los eventos destinados a conmemorar la Independencia de México

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
La gente participa en una
La gente participa en una recreación de la Batalla de Puebla, en las calles del barrio del Peñón de los Baños de la Ciudad de México, México, el 5 de mayo de 2025. REUTERS/ Quetzalli Nicte-Ha

El 15 de septiembre marca una fecha importante en el calendario de todos los mexicanos, no sólo por su importancia histórica, sino porque también indica el comienzo de una temporada de alegría para quienes disfrutan de la buena comida, ya que durante los últimos meses del año se realizan varios festejos.

Sin embargo, ante la inseguridad y la violencia registrada en algunos estados, ciertos municipios han decidido no llevar a cabo los eventos destinados a conmemorar la Independencia de México.

Tal es el caso de San Ignacio, Sinaloa, ya que el ayuntamiento de la localidad dio a conocer mediante un comunicado la cancelación de la ceremonia. De acuerdo con las autoridades, fue una “decisión difícil” que se tomó debido a las condiciones de inseguridad en el municipio. El documento indica que tras análisis cuidadoso y “pensando siempre en el bienestar de nuestra gente”, se decidió la suspensión de actividades, pese a ser una “tradición muy querida”.

Comunicado del Ayuntamiento de San
Comunicado del Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa. Foto: FB/Gobierno Municipal de San Ignacio, Sinaloa

Se sabe que la delincuencia en el estado se ha mantenido de manera prolongada, en un año de conflicto interno entre Los Chapitos y Los Mayos en el Cártel de Sinaloa, la violencia dejó mil 850 asesinados y más de mil 800 desapariciones forzadas. Entre los fallecidos hay 46 elementos de seguridad y numerosas víctimas civiles. La crisis provocó el cierre de negocios, pérdidas por 36 mil millones de pesos y la desaparición de más de 35 mil empleos.

Cancelación en Veracruz

Asimismo, el municipio de Cerro Azul, Veracruz, determinó cancelar todos los eventos masivos relacionados con el Día de la Independencia. La medida fue tomada tras una reunión entre funcionarios municipales y directores de escuelas, motivada por los episodios de violencia ocurridos en la región. Como resultado del encuentro, se acordó no realizar los desfiles ni actos cívicos previstos para el 15 y 16 de septiembre.

La inseguridad en Veracruz continúa afectando diversas regiones, incluido el municipio de Cerro Azul. En los últimos meses se han registrado hallazgos de cuerpos, ataques armados y atentados contra funcionarios, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

El estado enfrenta altos índices de delincuencia, con presencia de grupos criminales que participan en actividades como secuestros, extorsiones, robos y homicidios. Zonas del norte del estado, como Cerro Azul, han registrado hechos violentos frecuentes y ataques contra funcionarios. Las autoridades han reforzado operativos y tomado medidas preventivas, para intentar contener la situación de inseguridad y proteger a la población.

Temas Relacionados

VeracruzSinaloaIndependencia de México15 de septiembreviolenciainseguridadmexico-noticias

Más Noticias

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este viernes

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado del AICM EN VIVO:

Susana Zabaleta canta “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny y se vuelve viral

La cantante interpretó un cover poco usual para su estilo

Susana Zabaleta canta “Debí tirar

Kenia López Rabadán acepta invitación de Sheinbaum para ceremonia de Niños Héroes

“Asistiré como presidenta de la Cámara de Diputados”, confirmó la legisladora del Partido Acción Nacional

Kenia López Rabadán acepta invitación

La planta mexicana que puedes utilizar como un poderoso remedio natural contra el dolor de garganta

Alivia molestias respiratorias con una alternativa tradicional que ha sido utilizada por generaciones

La planta mexicana que puedes

Consulado confirma muerte de mexicano durante detención de ICE en Chicago

El gobierno de México continuará asistiendo a la familia en todo lo que sea necesario y dará seguimiento puntual

Consulado confirma muerte de mexicano
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Chihuahua mujer estadounidense

Cae en Chihuahua mujer estadounidense que transportaba arsenal de 170 cargadores y más de 600 cartuchos

Gobierno de AMLO sabía de La Barredora, asegura Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Experto revela posible trama detrás de las muertes de marinos tras destape de red de huachicol fiscal: “Silenciando voces”

Detienen a “El Miguel”, operador clave del Cártel de Tláhuac en la CDMX

Cae socio de “El Señor de los Buques” por huachicol fiscal en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

Cazzu comparte misterioso mensaje en medio de la polémica entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Revelan la fecha de estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy, competencia de Televisa

Marianne lanza mensaje para Valentina Gilabert: “Ser víctima no te hace buena persona”

Dalílah Polanco triunfa en encuesta de Poncho de Nigris y se burlan de él

DEPORTES

Niño Hamburguesa no estará en

Niño Hamburguesa no estará en Worlds Collide, fue remplazado de último momento por Laredo Kid

Terence Crawford se rinde ante Canelo Álvarez antes de su pelea este 13 de septiembre: “Soy un gran fan”

Memo Ochoa ya porta los colores de su nuevo equipo en Chipre

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo llegan a la pelea del 13 de septiembre en Las Vegas

¿Cómo quedará el partido entre el Cruz Azul y Pachuca de acuerdo a la IA?