Monreal ‘ventila’ renuncia de diputada del PAN para cambiarse a Movimiento Ciudadano: “Ya la balconeé”

El diputado y presidente de la Jucopo habló sobre la renuncia durante una clase que imparte en la UNAM

Por Fernanda López-Castro

Ricardo Monreal indicó que el
Ricardo Monreal indicó que el Congreso de la Unión tiene pendientes 22 asuntos por desahogar. | Cámara de Diputados

Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, reveló que una legisladora tiene previsto renunciar a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para unirse a Movimiento Ciudadano (MC).

El diputado morenista habló sobre la posible renuncia durante una clase que impartió esta semana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cada viernes labora como profesor del Posgrado de Derecho.

Sin embargo, su declaración quedó captada en un video que él mismo publicó en redes sociales, pero posteriormente eliminó debido a la polémica que se generó entorno al tema, de acuerdo con el medio de comunicación Latinus.

En el video se ve a Monreal frente a sus estudiantes, explicando uno de los procesos de los partidos para evitar que los diputados o senadores cambien de grupo parlamentario, sin mostrar el comentario completo sobre el tema.

Sin embargo, puso como ejemplo que un día anterior a su clase, una diputada del PAN le comentó que renunciará a su actual bancada para unirse a Movimiento Ciudadano.

“... De todo tipo tratando de evitar la fuga de diputados y senadores a otros grupos parlamentarios. Ayer me veía una persona que va a cambiarse del PAN a Movimiento Ciudadano, pero es un asunto de ellos.

“(...) Ya la balconee. Ay, hasta mujer”, dijo entre risas y comentarios inaudibles por parte de sus estudiantes.

Según el medio Latinus, la diputada en cuestión podría tratarse de Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, que de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), actualmente es diputada de representación proporcional y estará en el cargo hasta el 31 de agosto del 2027.

En el mismo portal se indica que es licenciada en Derecho, tiene 35 años de edad y es originaria de Tlaxcala.

Anteriormente, del 2021 al 2023 fue secretaria del Gobierno de Tlaxcala y en el 2014 fue integrante de la Dirección de Atención Ciudadana del gobierno de Tlaxco.

Si diputada suplente es Noemí Jasmín Rivera Lobato y hasta el momento ha presentado dos iniciativas, una de ellas para adicionar adiciona artículo 45 Bis a la Ley General de Turismo para fomentar la sostenibilidad económica y ambiental en los pueblos mágicos.

