Los mejores memes que dejó Oasis y sus conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Oasis provocó memes en redes sociales (Facebook)

El regreso de Oasis a Ciudad de México ha generado una ola de entusiasmo entre los seguidores de la banda británica, quienes se preparan para vivir dos noches históricas en el Estadio GNP Seguros.

La gira de reencuentro, titulada “Oasis Live 25”, representa el primer encuentro de los hermanos Liam y Noel Gallagher con el público mexicano tras más de diez años de ausencia, y ha sido confirmada para los días 12 y 13 de septiembre.

La presencia de Oasis en territorio mexicano quedó confirmada el 10 de septiembre, cuando los integrantes fueron vistos en el aeropuerto de la capital y posteriormente en un restaurante de Avenida Reforma. Este avistamiento disipó cualquier duda sobre la realización de los conciertos y avivó la expectativa entre los fanáticos.

La organización del evento ha detallado la logística para ambos días. Las puertas del Estadio GNP Seguros se abrirán a las 17:00 horas, permitiendo el ingreso y la ubicación del público en los distintos sectores del recinto. El grupo estadounidense Cage the Elephant será el encargado de iniciar la velada, con una presentación programada de 19:30 a 20:15 horas. Posteriormente, el esperado espectáculo de Oasis comenzará a las 21:00 horas y se extenderá hasta las 23:30 horas.

La confirmación de la llegada de los Gallagher y la proximidad de los conciertos han provocado una intensa actividad en redes sociales, donde los seguidores mexicanos han compartido memes y reacciones que reflejan la emoción de volver a ver a la banda en vivo.

¿Qué canciones tocará Oasis en el Estadio GNP Seguros?

Gracias a que ya se llevaron a cabo varios espectáculos de la gira de reencuentro de Oasis, conocemos el setlist que, probablemente, también sea interpretado en los conciertos de México. Aunque siempre puede haber sorpresas, estas son las canciones que, casi con seguridad, se tocarán en el Estadio GNP Seguros:

Fuckin’ in the Bushes Hello Acquiesce Morning Glory Some Might Say Bring it on Down Cigarettes & Alcohol Fade Away Supersonic Roll With It Talk Tonight (Acústico) Half the World Away (Acústico) Little by Little (Acústico) D’You Know What I Mean? Stand by Me Cast No Shadow Slide Away Whatever Live Forever Rock ‘n’ Roll Star The Masterplan Don’t Look Back in Anger Wonderwall Champagne Supernova