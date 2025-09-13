México

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este viernes 12 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y alianzas que ocurren dentro del reality más viral de México

Por Jesús Tovar Sosa

En pocas líneas:

05:31 hsHoy

Guana salva a Dalilah Polanco de la placa de eliminación

Esta noche, Guana mantuvo en sus manos el poder de la salvación, por lo que ejerció su derecho a elegir salvar a uno de los habitantes nominados de la placa que los posiciona como posibles eliminados.

En este sentido, el actor decidió salvar a Dalilah Polanco de ser eliminada como un acuerdo de hermandad, a lo que la actriz agradeció con el corazón su decisión.

05:27 hsHoy

Los habitantes reciben una gran sorpresa futbolera

Esta noche, mientras los famosos se encontraban en la sala, recibieron una poderosa sorpresa, pues La Jefa les ha permitido ser espectadores en vivo del clásico América-Chivas.

05:18 hsHoy

Guana mantiene el poder de salvación luego de enfrentar a Aarón Mercury

Luego de enfrentarse en el reto de costalitos en el que ambos habitantes debían tirar costales hasta lograr mantener el mayo número en una placa, Guana logró mantener la salvación en sus manos, por lo que tendrá el poder de salvar a uno de los famosos nominados a la eliminación.

05:12 hsHoy

Inicia una noche más en La Casa de los Famosos México

Esta noche en La Casa de los Famosos se esperan nuevas novedades rumbo al final de la semana 7, en la que los habitantes se han enfrentado a múltiples encuentros, confrontaciones y retos que han sacado a relucir lo mejor de ellos.

Aarón Mercury y Guana se enfrentarán en un reto que definirá quien tiene l poder de elegir salvar a uno de sus compañeros de la placa de nominación, además de la tradicional fiesta temática preparada por La Jefa que en esta ocasión adelanta las fiestas patrias en una fiesta mexicana.

