Juez pone freno a Gustavo Adolfo Infante: no podrá hablar ni acercarse a Maribel Guardia

El 'periodista de las exclusivas' mostró pruebas de la supuesta infidelidad de Marco Chacón. (IG/Maribel Guardia/Adolfo Infante)

La disputa mediática entre Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón y el periodista Gustavo Adolfo Infante ha llegado a los tribunales. Durante la transmisión del programa Dulce y Picosito, Flor Rubio y Carlo Uriel confirmaron que un juez de control de la Ciudad de México otorgó medidas de protección permanentes a favor de la actriz costarricense y su pareja.

De acuerdo con Carlo Uriel, el documento establece la prohibición absoluta para que el conductor de De Primera Mano tenga cualquier tipo de contacto con la actriz: ni llamadas, mensajes o acercamientos físicos. Además, se le impide acudir a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier sitio que frecuente, así como intimidarla a través de redes sociales, televisión o por interpósita persona.

“La orden también es extensiva a Marco Chacón, por lo que Gustavo y su equipo no podrán mencionarlos ni emitir comentarios sobre ellos en televisión ni en redes”, explicó el colaborador. Incluso se solicitó la eliminación de audios, videos y publicaciones previas relacionadas con el caso.

El periodista aseguró que las pruebas llegaron a la redacción del programa de revista 'De primera mano'. (Imagen Televisión / Sale el Sol)

Polémica por filtración de conversaciones

Estas medidas son consecuencia de las declaraciones de Infante emitidas en julio, cuando filtró supuestas conversaciones privadas que señalaban a Chacón de infidelidad y de haber manipulado el testamento de la actriz. Dichas acusaciones derivaron en semanas de tensión mediática, donde Maribel Guardia llamó “villano” al periodista y cuestionó sus intenciones.

“Se desmiente con actos las palabras de este señor. Es su villano favorito, parece que está enamorado de él”, expresó la actriz en un encuentro con la prensa, dejando claro que defendería su vida privada.

La noticia fue confirmada en el programa de espectáculos Dulce y Picosito. (Captura de pantalla, YouTube)

Con la resolución judicial, Maribel y su esposo buscan poner fin a lo que consideran una campaña de hostigamiento. La decisión ha generado debate entre televidentes y seguidores de Infante, pues la orden también restringe a otros conductores de De Primera Mano de mencionar a la pareja.

Este caso marca un precedente en el espectáculo, al vincular la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la cobertura mediática de figuras públicas.

Gustavo Adolfo Infante, quien en los últimos años ha enfrentado varios procesos legales de diferentes índoles con figuras del medio, no ha hecho declaraciones públicas en torno a la información difundida.

Al margen de su postura, la victoria legal de Maribel Guardia suma un episodio más a su historial de tensiones. A inicios de 2025, Infante tuvo una postura crítica hacia la actriz, quien denunció a Imelda Garza Tuñón —pareja de su fallecido hijo Julián Figueroa— para obtener temporalmente la custodia de su nieto, alegando que la joven no era apta para su cuidado.

Gustavo Adolfo Infante celebró que Imelda Tuñón recuperara la custodia de su hijo. (Fotos: @saleelsoltv, @imetunon, @maribelguardia, Instagram)