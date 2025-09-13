México

Juez pone freno a Gustavo Adolfo Infante: no podrá hablar ni acercarse a Maribel Guardia

La resolución también incluye a Marco Chacón, esposo de la actriz, quien señaló ser víctima de injurias de parte del conductor de Imagen

Por Víctor Cisneros

Guardar
El 'periodista de las exclusivas'
El 'periodista de las exclusivas' mostró pruebas de la supuesta infidelidad de Marco Chacón. (IG/Maribel Guardia/Adolfo Infante)

La disputa mediática entre Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón y el periodista Gustavo Adolfo Infante ha llegado a los tribunales. Durante la transmisión del programa Dulce y Picosito, Flor Rubio y Carlo Uriel confirmaron que un juez de control de la Ciudad de México otorgó medidas de protección permanentes a favor de la actriz costarricense y su pareja.

De acuerdo con Carlo Uriel, el documento establece la prohibición absoluta para que el conductor de De Primera Mano tenga cualquier tipo de contacto con la actriz: ni llamadas, mensajes o acercamientos físicos. Además, se le impide acudir a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier sitio que frecuente, así como intimidarla a través de redes sociales, televisión o por interpósita persona.

“La orden también es extensiva a Marco Chacón, por lo que Gustavo y su equipo no podrán mencionarlos ni emitir comentarios sobre ellos en televisión ni en redes”, explicó el colaborador. Incluso se solicitó la eliminación de audios, videos y publicaciones previas relacionadas con el caso.

El periodista aseguró que las pruebas llegaron a la redacción del programa de revista 'De primera mano'. (Imagen Televisión / Sale el Sol)

Polémica por filtración de conversaciones

Estas medidas son consecuencia de las declaraciones de Infante emitidas en julio, cuando filtró supuestas conversaciones privadas que señalaban a Chacón de infidelidad y de haber manipulado el testamento de la actriz. Dichas acusaciones derivaron en semanas de tensión mediática, donde Maribel Guardia llamó “villano” al periodista y cuestionó sus intenciones.

“Se desmiente con actos las palabras de este señor. Es su villano favorito, parece que está enamorado de él”, expresó la actriz en un encuentro con la prensa, dejando claro que defendería su vida privada.

La noticia fue confirmada en
La noticia fue confirmada en el programa de espectáculos Dulce y Picosito. (Captura de pantalla, YouTube)

Con la resolución judicial, Maribel y su esposo buscan poner fin a lo que consideran una campaña de hostigamiento. La decisión ha generado debate entre televidentes y seguidores de Infante, pues la orden también restringe a otros conductores de De Primera Mano de mencionar a la pareja.

Este caso marca un precedente en el espectáculo, al vincular la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la cobertura mediática de figuras públicas.

Gustavo Adolfo Infante, quien en los últimos años ha enfrentado varios procesos legales de diferentes índoles con figuras del medio, no ha hecho declaraciones públicas en torno a la información difundida.

Al margen de su postura, la victoria legal de Maribel Guardia suma un episodio más a su historial de tensiones. A inicios de 2025, Infante tuvo una postura crítica hacia la actriz, quien denunció a Imelda Garza Tuñón —pareja de su fallecido hijo Julián Figueroa— para obtener temporalmente la custodia de su nieto, alegando que la joven no era apta para su cuidado.

Gustavo Adolfo Infante celebró que
Gustavo Adolfo Infante celebró que Imelda Tuñón recuperara la custodia de su hijo. (Fotos: @saleelsoltv, @imetunon, @maribelguardia, Instagram)

Temas Relacionados

Gustavo Adolfo InfanteMaribel GuardiaMarco Chacónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Suman dos personas muertas por explosión de pipa en Iztapalapa: nuevo corte contabiliza 13 víctimas

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó las cifras y, según los nuevos datos presentados, se contabilizan 40 más hospitalizadas y 30 dadas de alta en diversos hospitales

Suman dos personas muertas por

Cómo preparar entomatado, una receta típica del centro de México

Cocina este delicioso platillo tradicional y combina la historia con la riqueza de los ingredientes

Cómo preparar entomatado, una receta

Influencer relató cómo salvó su vida en la explosión en Puente de La Concordia: “Creí que iba a morir”

J LU Barber, barbero de Ecatepec compartió en redes sociales su dramático testimonio entre humo y llamas

Influencer relató cómo salvó su

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

De acuerdo con imágenes y videos difundidas, el exsecretario de Seguridad de Tabasco tenía todo tipo de lujos a la hora de su detención

Bermúdez Requena fue detenido en

¡Viva México! Fiesta Mexicana: horario, artistas y todo sobre programa especial de Televisa por el 15 de septiembre

‘La Casa de los Famosos México’ cambiará de horario por las fiestas patrias

¡Viva México! Fiesta Mexicana: horario,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bermúdez Requena fue detenido en

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

Meses de investigación y 12 dependencias: así fue el operativo para capturar a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”

Así es la lujosa mansión donde detuvieron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora | Video

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena? Presunto líder de “La Barredora”

Podría reabrirse investigación sobre la muerte de “El Mijis”, según la activista Frida Guerrera

ENTRETENIMIENTO

¡Viva México! Fiesta Mexicana: horario,

¡Viva México! Fiesta Mexicana: horario, artistas y todo sobre programa especial de Televisa por el 15 de septiembre

“Todo estaba destruido”: así fue como Silvia Pinal se arrastró entre los escombros de Televiteatros tras el terremoto del 85

Captan a Anaïs, hija de Noel Gallagher, comprando merch pirata en el concierto de Oasis: “Traía un vestido mexicano”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Abelito y Alexis Ayala entre los favoritos para salir

Yolanda Andrade asegura que no tiene miedo a morir tras recibir alarmante diagnóstico: “Ya viví mi velorio en vida”

DEPORTES

Cómo le fue a Rey

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU

Arena México estalla con la defensa de Bandido y Brody King en el Viernes Espectacular

Resultados de Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón Triple A

Alertan sobre el estado de ánimo de Kevin Mier luego de sus repetidas fallas: “Algo debe estar pasando”

Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las críticas hacia Canelo Álvarez: “Están ciegos”