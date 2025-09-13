Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 13 de septiembre

Tijuana, en Baja California, cuenta con la frontera más transitada del planeta al colindar con SanDiego, California en Estados Unidos, esto debido a sus tres garitas: la de OtayMesa, la de Chaparral y sobre todo la de San Ysidro.
Debido a ello, los tiempos de espera para atravesar de territorio mexicano a estadounidense y viceversa, cambian constantemente, ya sea que el paso sea a pie o a través de un vehículo.
Es por eso que aquí te dejamos el estado de las tres garitas de Tijuana y cuántos minutos tarda en pasarlas la mañana de este sábado 13 deseptiembre.
En vivo: cómo está la línea en Tijuana
Garita San Ysidro
Tiempo de espera por automóvil:
General
5 líneas abiertas
1:29 horas
Sentri
9 líneas abiertas
21 minutos
ReadyLane
11 líneas abiertas
1:15 horas
Tiempo de espera caminando:
General
16 líneas abiertas
57 minutos
ReadyLane
2 líneas abiertas
8 minutos
Garita Otay Mesa
Tiempo de espera por automóvil:
General
2 líneas abiertas
1:24 horas
Sentri
3 líneas abiertas
48 minutos
ReadyLane
4 líneas abiertas
1:15 horas
Tiempo de espera caminando:
General
6 líneas abiertas
32 minutos
Garita Chaparral
Tiempo de espera caminando:
General
3 líneas abiertas
24 minutos
ReadyLane
1 línea abierta
8 minutos
¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?
Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.
Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:
Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.
Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.
En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.
Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.
En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.