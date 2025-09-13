México

Blindan Estadio Ciudad de los Deportes previo al partido América contra Guadalajara

La movilización abarca 14 unidades, ambulancias y vehículos de atención a emergencias urbanas y elementos de proximidad en los alrededores del centro deportivo

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Operativo BJ360°. Foto: Alcaldía Benito
Operativo BJ360°. Foto: Alcaldía Benito Juárez

La delegación Benito Juárez dio a conocer que implementarán un operativo de seguridad con motivo del partido de futbol entre el América y el Guadalajara, a realizarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Elementos de Blindar BJ360° en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se han instalado en las afueras del estadio y calles aledañas para garantizar la seguridad de asistentes y colonos.

Operativos de este tipo se realizan al considerar la gran cantidad de asistentes, aforo y el comercio que se desarrolla en la zona, además busca facilitar el tránsito en la zona, mantener los filtros de seguridad y protocolos de emergencia a fin de salvaguardar la seguridad.

La movilización abarca 14 unidades, ambulancias y vehículos de atención a emergencias urbanas y elementos de proximidad en los alrededores del centro deportivo. Entre otros aspectos, vigilará la correcta organización de los puestos que se instalan en la vía pública y evitar que invada zonas no permitidas.

El cierre de las vialidades se contempla desde las 13:00 horas, por lo que las autoridades piden a los asistentes tomar precauciones, salir con anticipación y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

La alcaldía aseguró que mediante estas acciones mantiene el orden y seguridad para garantizar el sano esparcimiento de los espectadores, así como la tranquilidad de los vecinos.

Las calles cerradas son Augusto Rodin, Porfirio Díaz, Carolina, Atlanta, Baltimore y Boston.

Otros operativos

Anteriormente la administración de la alcaldía Benito Juárez fue criticada por haber impedido el acceso a los visitantes durante el partido América vs Pachuca, ocurrido el mes pasado.

La alcaldía Benito Juárez dio a conocer el 29 de agosto mediante un comunicado que el partido se jugaría a puerta cerrada en el estadio mencionado anteriormente. Asimismo se mencionó que esta medida fue tomada debido a un incidente ocurrido durante la jornada en el que estuvo involucrado personal de seguridad del Club América, quienes al cerrar la calle de Indiana, afectaron a los habitantes de la colonia Ciudad de los Deportes . La situación se agravó cuando una vecina del lugar requirió asistencia médica la cual no pudo ingresar al momento.

Ante la situación, elementos de seguridad capitalina liberaron la vialidad como parte del “Operativo Ladrillera”, que regula los cierres y afectaciones por eventos de gran magnitud en la alcaldía.

Los hechos se dieron previo al acceso a los asistentes, por lo que fueron sancionados, dejando fuera a los asistentes. El comunicado se difundió a través de X, la alcaldía señaló que este tipo de acciones no autorizadas vulneran el orden público y la seguridad de los vecinos, por lo que se determinó restringir el acceso al estadio para el partido programado este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas.

