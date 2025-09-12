México

Temblor en Jalisco: se registra sismo de 4.0 en Cihuatlán

El sismo ocurrió a las 10:15 horas, a una distancia de 130 km de Cihuatlán y tuvo una profundidad de 10 km

Por Infobae Noticias

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Cihuatlán. (Infobae)

Cihuatlán fue el epicentro de un sismo de 4.0 de magnitud que sorprendió este 11 de septiembre a los habitantes del estado de Jalisco a las 10:15 horas.

El temblor se registró 130 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 10 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El lugar exacto donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 18.288 grados de latitud y -105.295 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Ciudad de México

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárate antes de salir: conoce

Clima hoy en México: temperaturas para Bahía de Banderas este 12 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima hoy en México: temperaturas

Temperaturas en Culiacán Rosales: prepárate antes de salir de casa

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Temperaturas en Culiacán Rosales: prepárate

Tras U2 y Backstreet Boys, Carín León será el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas

El cantante mexicano llevará su música a otro nivel con conciertos únicos, prometiendo un espectáculo visual y sonoro nunca antes visto en la icónica sala estadounidense

Tras U2 y Backstreet Boys,

Temperaturas en Acapulco de Juárez: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperaturas en Acapulco de Juárez:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Investigan homicidio de mujer en

Investigan homicidio de mujer en Sonora por deuda del crimen organizado: habría sido por propiedades y un rancho

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento y chalecos antibalas en Baja California

Madre buscadora Ceci Flores aprueba la designación de nueva titular de CNB

Encuentran más de un millón de pesos en marihuana dentro de refrigeradores en Chihuahua

Secretario de la Defensa de EEUU afirma que México debería enfrentar a los cárteles y “no tener que hacerlo por ellos”

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

Tras U2 y Backstreet Boys, Carín León será el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas

Belinda impacta a sus seguidores con fotografías al natural: “Hasta sin maquillaje eres hermosa”

Gala Montes confirma distanciamiento con Barby Juárez y revela que no quiso la entrenara para Supernova Strikers 2025

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: habitantes comienzan a prepararse para el robo de salvación

DEPORTES

Larcamón habla en nombre de

Larcamón habla en nombre de Cruz Azul sobre la explosión en Iztapalapa: “Quería pronunciarme por el accidente”

David Faitelson acusa a Canelo de sacar ventajas ante Terence Crawford: “A mí no me engaña”

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la ceremonia de pesaje?

Israel Reyes calienta el duelo entre Chivas y América: “No puedes salvar un torneo ganando un partido”

Esto apostó Travieso Arce para la pelea de Canelo vs Crawford