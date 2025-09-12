México

Revelan la fecha de estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy, competencia de Televisa

El reality de baile regresará al matutino con nuevas parejas que emocionarán al público

Por Jazmín González

Sandra Itzel e Imanol fueron
Sandra Itzel e Imanol fueron los ganadores de la reciente temporada de la competencia. (IG: @programahoy)

Las Estrellas Bailan en Hoy, competencia del exitoso matutino de Televisa, se alista para regresar a la pantalla chica después del gran final de La Casa de los Famosos México.

La noticia se dio a conocer tras la reciente emisión de “Hoy”, donde los conductores (Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Arath de la Torre y Paul Stanley) prometieron nuevas emociones en la pista de baile.

Será el próximo 13 de octubre, en punto de las 9:00 de la mañana, cuando 12 nuevas parejas conquisten al público de la séptima temporada.

El programa ha acaparado la
El programa ha acaparado la atención del público matutino. Crédito: IG: programahoy

“La pista donde las estrellas se vuelven leyenda está de regreso. 12 nuevas parejas conocerán la gloria (con un) jurado implacable que no perdona un paso en falso. Seis temporadas han hecho historia, esta será fenomenal. Cuando suena la música despierta el romance, con pasión, entrega y locura en cada coreografía. Ya viene la séptima temporada”, expresaron los conductores del matutino en un video que fue difundido en sus redes sociales.

El matutino confirmó la nueva temporada de Las Estrellas Bailen en Hoy Crédito: TikTok: Hoy

Seguidores hablan de los posibles participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy

Ante la revelación del programa producido por Andy Rodríguez, diversos usuarios aprovecharon la publicación para proponer a algunos famosos, la mayoría de ellos personalidades que han sido vistas en La Casa de los Famosos México.

Dentro de los principales mencionados estuvieron Mar Contreras y Aarón Mercury, quienes actualmente forman parte del reality show 24/7 y han tenido buena aceptación del público.

De igual forma, se propuso a algunos exhabitantes, tal es el caso de Guana, Mariana Botas, Priscila Valverde, Adrián Di Monte y Facundo.

Las Estrellas Bailan en Hoy.
Las Estrellas Bailan en Hoy. (Instagram)

Fuera de los ex participantes de La Casa de los Famosos, también se propuso a personalidades como Leslie Gallardo, Eleazar Gómez, Yetus y Natalia Juárez.

De qué trata Las Estrellas Bailan en Hoy, competencia de Televisa

Las Estrellas Bailan en Hoy ha logrado consolidarse como una de las secciones favoritas dentro del matutino “Hoy”, al sumar talento, disciplina, momentos dramáticos y espectáculos en directo.

Aunque por ahora la producción no ha dado a conocer la identidad de los participantes, se anticipa que el nuevo elenco traerá sorpresas y situará la competencia en un nivel superior.

Logo Las Estrellas Bailan en
Logo Las Estrellas Bailan en Hoy Foto: Instagram/@programahoy

Al igual que las temporadas anteriores, 12 parejas protagonizarán duelos semanales ante un jurado, con el único desafío de conquistar a la audiencia y asegurar su lugar en la gran final.

Se espera que los famosos sean revelados en los próximos días durante la transmisión del matutino, tal y como ha ocurrido en temporadas pasadas.

