Metro y Metrobús de CDMX tendrán horario especial en fiestas patrias 2025: así operarán el 15 y 16 de septiembre

La Semovi informó que todos los transportes públicos operarán con horario de día festivo

Por Fernanda López-Castro

El encendido en el Zócalo
El encendido en el Zócalo de la Ciudad de México estaba programado para la tarde del miércoles 11 de septiembre. Crédito: X/@SOBSECDMX

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que los sistemas de transporte público capitalino modificarán su horario de operación el próximo lunes 15 y martes 16 septiembre, con motivo de la celebración del Día de la Independencia y el Desfile Cívico Militar.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la Red de Movilidad Integrada, desde el Metro hasta la Ecobici, operará con horario de día festivo; sin embargo, la apertura y cierre de operaciones variarán dependiendo de la fecha y el sistema de transporte.

Horarios del Metro y Metrobús en fiestas patrias 2025

  • Metrobús

La Semovi indicó que el Metrobús tendrá horario especial nocturno el 15 de septiembre, para apoyar a quienes asistan a la celebración del Grito de Independencia en el Zócalo.

La dependencia indicó que la última corrida en la Línea 1, será a las 00:30 horas en dirección a Indios Verdes y a las 00:00 horas hacia El Caminero.

En la Línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya, la última corrida será a las 00:00 horas en ambas direcciones, mientas que en la Línea 3, será a las 23:15 en el tramo hacia Tenayuca y a las 00:30 hacia Pueblo Santa Cruz Atoyac.

En la Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte, las últimas corridas serán entre las 23:45 y las 01:00 horas, dependiendo la estación.

El 16 de septiembre, el Metrobús operará de las 05:00 a las 00:00 horas en todas las estaciones.

Horario del Metrobús de CDMX
Horario del Metrobús de CDMX el 15 de septiembre. | Metrobús
  • Metro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México operará con horario normal, de las 05:00 a las 00:00 horas el 15 de septiembre, en todas sus estaciones.

En un comunicado, el STC indicó que el 16 de septiembre comenzará a dar servicio a las 07:00 horas y cerrará a las 00:00 horas.

Sin embargo, detalló que la estación Zócalo / México-Tenochtitlán estará cerrado durante los festejos patrios.

  • RTP y Trolebús

El 16 de septiembre, la Red de Transporte de Pasajeros operará de las 06:00 a las 00:00 horas, mientras que el Trolebús dará servicio de las 06:00 a las 23:30 horas, excepto en la ruta Aztecas, que iniciará a las 05:00 horas.

  • Tren Ligero, Cablebús y Ecobici

El Tren Ligero y el Cablebús operarán de las 06:00 a las 23:00 horas el 16 de septiembre.

Por su parte, el sistema Ecobici dará servicio de las 05:00 a las 00:30 horas del 16 de septiembre. El Ecoparq no operará ese mismo día en ninguna alcaldía de la capital.

Horarios del transporte público en
Horarios del transporte público en CDMX durante Fiestas Patrias. | SEMOVI

