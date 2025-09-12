Metro y Metrobús de CDMX tendrán horario especial en fiestas patrias 2025: así operarán el 15 y 16 de septiembre

El encendido en el Zócalo de la Ciudad de México estaba programado para la tarde del miércoles 11 de septiembre. Crédito: X/@SOBSECDMX

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que los sistemas de transporte público capitalino modificarán su horario de operación el próximo lunes 15 y martes 16 septiembre, con motivo de la celebración del Día de la Independencia y el Desfile Cívico Militar.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la Red de Movilidad Integrada, desde el Metro hasta la Ecobici, operará con horario de día festivo; sin embargo, la apertura y cierre de operaciones variarán dependiendo de la fecha y el sistema de transporte.

Horarios del Metro y Metrobús en fiestas patrias 2025

Metrobús

La Semovi indicó que el Metrobús tendrá horario especial nocturno el 15 de septiembre, para apoyar a quienes asistan a la celebración del Grito de Independencia en el Zócalo.

La dependencia indicó que la última corrida en la Línea 1, será a las 00:30 horas en dirección a Indios Verdes y a las 00:00 horas hacia El Caminero.

En la Línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya, la última corrida será a las 00:00 horas en ambas direcciones, mientas que en la Línea 3, será a las 23:15 en el tramo hacia Tenayuca y a las 00:30 hacia Pueblo Santa Cruz Atoyac.

En la Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte, las últimas corridas serán entre las 23:45 y las 01:00 horas, dependiendo la estación.

El 16 de septiembre, el Metrobús operará de las 05:00 a las 00:00 horas en todas las estaciones.

Horario del Metrobús de CDMX el 15 de septiembre. | Metrobús

Metro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México operará con horario normal, de las 05:00 a las 00:00 horas el 15 de septiembre, en todas sus estaciones.

En un comunicado, el STC indicó que el 16 de septiembre comenzará a dar servicio a las 07:00 horas y cerrará a las 00:00 horas.

Sin embargo, detalló que la estación Zócalo / México-Tenochtitlán estará cerrado durante los festejos patrios.

RTP y Trolebús

El 16 de septiembre, la Red de Transporte de Pasajeros operará de las 06:00 a las 00:00 horas, mientras que el Trolebús dará servicio de las 06:00 a las 23:30 horas, excepto en la ruta Aztecas, que iniciará a las 05:00 horas.

Tren Ligero, Cablebús y Ecobici

El Tren Ligero y el Cablebús operarán de las 06:00 a las 23:00 horas el 16 de septiembre.

Por su parte, el sistema Ecobici dará servicio de las 05:00 a las 00:30 horas del 16 de septiembre. El Ecoparq no operará ese mismo día en ninguna alcaldía de la capital.

Horarios del transporte público en CDMX durante Fiestas Patrias. | SEMOVI