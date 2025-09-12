Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de septiembre

Al momento, el Metrobús de la CDMX reporta servicio regular en todas las líneas, sin incidencias ni afectaciones en estaciones
El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Se informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso. Toma previsiones y utiliza estaciones alternas como Allende y Pino Suárez para tu traslado.
La Línea 8 del Metro de la CDMX inicia la jornada con retrasos importantes. Usuarios reportan que en UAM-I los andenes están completamente llenos y que los trenes tardan hasta 10 minutos en salir. Además, en Constitución de 1917 señalan ausencia de trenes, lo que ha generado mayor saturación
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 12 de septiembre.