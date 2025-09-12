Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de septiembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 12 de septiembre.

La Línea 8 del Metro de la CDMX inicia la jornada con retrasos importantes. Usuarios reportan que en UAM-I los andenes están completamente llenos y que los trenes tardan hasta 10 minutos en salir . Además, en Constitución de 1917 señalan ausencia de trenes, lo que ha generado mayor saturación

Se informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso . Toma previsiones y utiliza estaciones alternas como Allende y Pino Suárez para tu traslado.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Al momento, el Metrobús de la CDMX reporta servicio regular en todas las líneas , sin incidencias ni afectaciones en estaciones

Últimas noticias

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 12 de septiembre: sigue el minuto a minuto Te compartimos todo lo que pasa en el controversial reality de Televisa

De que trata “El afecto del rey”, el K-Drama sobre la identidad para maratonear el fin de semana Esta serie es una de las narrativas coreanas más exitosas y reconocidas en los últimos tiempos

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 12 de septiembre Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Quién es el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta Son siete los habitantes que están en riesgo de dejar la competencia por decisión del público