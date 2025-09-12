México

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de septiembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Por Anayeli Tapia Sandoval

12:55 hsHoy

Al momento, el Metrobús de la CDMX reporta servicio regular en todas las líneas, sin incidencias ni afectaciones en estaciones

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 12 de septiembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Por Omar López

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

12:50 hsHoy

Se informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso. Toma previsiones y utiliza estaciones alternas como Allende y Pino Suárez para tu traslado.

12:41 hsHoy

La Línea 8 del Metro de la CDMX inicia la jornada con retrasos importantes. Usuarios reportan que en UAM-I los andenes están completamente llenos y que los trenes tardan hasta 10 minutos en salir. Además, en Constitución de 1917 señalan ausencia de trenes, lo que ha generado mayor saturación

11:36 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 12 de septiembre.

