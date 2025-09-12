México

La Casa de los Famosos México: Aarón Mercury ganó será el retador por la salvación

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

Por Cinthia Salvador

En pocas líneas:

    05:53 hsHoy

    Elaine Haro y Aarón Mercury, exintegrantes de Cuarto Noche, figuraron como posibles adversarios de Guana, quien logró nuevamente el liderazgo. Ambos tuvieron que superar un desafío adicional para decidir quién enfrentaría al actor en la jornada previa a la fiesta temática.

    El desafío, denominado ‘Elevador del Destino’ con una ambientación de terror, se basó en una trivia individual de tres preguntas. Aarón Mercury respondió la mayor cantidad de preguntas correctas, lo que le otorgó el derecho de ser el próximo retador por la salvación.

    05:34 hsHoy

    Tras enfrentarse contra Elaine Haro, Aarón Mercury será el retador de Guana por el robo de la salvación para el viernes 12 de septiembre.

    (Captura de pantalla YouTube)

    Temas Relacionados

    La Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMAarón MercuryGuanamexico-entretenimiento

