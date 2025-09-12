México

Inti ya pide sus canciones favoritas de Cazzu y una tendría varios guiños a Nodal

La madre de la pequeña reveló cuáles son las melodías que le suele pedir

Por Zurisaddai González

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La maternidad de Cazzu sigue robando corazones. La cantante argentina reveló en una entrevista que su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal, ya tiene canciones favoritas y hasta le aplaude cuando la escucha cantar en casa.

Durante una charla grabada el pasado 16 de mayo para el podcast Tapados de Laburo, Cazzu sorprendió al contar cómo la pequeña de apenas un año muestra un gusto musical que la llena de orgullo.

“Mamá, quiero escuchar una canción de mamá”

En el programa, Cazzu relató un momento que la “destruyó totalmente” de ternura.

“El otro día me sorprendió, es la primera vez que me pasa. Le digo: querés que te ponga música? me dice: ‘sí’, ‘qué querés escuchar?’ Seguro me dice Popepe que es el Sapo Pepe”, comenzó a relatar.

Cazzu organizó un viaje especial
Cazzu organizó un viaje especial junto a su hija, fruto de su relación con el cantante Christian Nodal. (cazzu / Instagram)

Sin embargo, la rapera argentina se sorprendió cuando Inti le dijo: “Mamá”. A lo que ella cuestionó a su pequeña sobre si se refería a que quería escuchar una melodía de ella.

“Y le digo: ‘¿Querés escuchar una canción de mamá?’ y me dijo que sí. Ahora le pasa que estoy cantando en la casa y me doy cuenta y me aplaude. Te destruye totalmente, no lo puedo creer", sentenció.

(Infobae)
(Infobae)

¿Cuáles son las canciones favoritas de Inti?

En la misma plática, Cazzu reveló que también tiene preferencia con algunos de sus clips musicales.

“Mala Suerte le encanta y dice más, Dolce le gusta mucho es como que no quiere angustias”, comentó.

Para Cazzu, estos gestos son un recordatorio de cómo la música se convierte en un lazo profundo entre madre e hija, incluso antes de que Inti pueda expresar todo con palabras.

De qué tratan “Mala Suerte” y “Dolce”, las favoritas de Inti

Las canciones que conquistaron a la pequeña Inti tienen letras cargadas de emociones.

Christian Nodal y su hija,
Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

En Mala Suerte, Cazzu canta:

“Se supone que el amor te hace feliz pero yo vivo pensando lo peor…Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte amor.”

Mientras que Dolce es un himno de empoderamiento y desamor:

“Yo también sé bien cómo portarme mal y sé bien qué hacer para hacerte llorar…Y voy a salir por la noche a ponerme ese vestido Dolce que ya saben, me queda tan bien, con el mismo que te enamoré“.

Cabe recordar que cuando el video y la canción de Dolce se estrenaron, usuarios en redes sociales intuyeron que podría tratarse de una indirecta para Nodal.

Frases como 'Ojalá dure eso de aparentar' hicieron creer que podría referirse al matrimonio de Christian con Ángela.

Asimismo, la parte del vestido Dolce fue comparada con la ocasión que Cazzu posó con un vestido de la marca Dolce & Gabbana junto a Nodal en una alfombra de los Latin Grammy.

(FB/Cazzu YT)
(FB/Cazzu YT)

Reacciones en redes: “Que hermoso que Nodal se pierda estas cosas”

Cuando el fragmento de la entrevista volvió a circular en redes sociales, los usuarios no tardaron en comentar el momento que compartió la cantante. Entre los mensajes que se viralizaron destacan:

  • “Que hermoso que Nodal se pierda estas cosas, no merece verla crecer a Inti.”
  • “Hermana, que le ponga mucha data para que se vaya haciendo la mini jefa desde chiquitos.”
  • “Cazzu perdió una relación, pero ganó una princesa hermosa.”

Los seguidores celebraron que Inti esté creciendo rodeada de música y con una madre que se involucra tanto en su desarrollo creativo.

