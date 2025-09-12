Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

Natanael Cano continúa a la cabeza de las canciones más reproducidas en la plataforma en México. (AP)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Natanael Cano

El cantante mexicano, se lleva el primer lugar del listado con su canción "Perlas Negras". (Foto AP/Fernando Llano)

Tras haberse reproducido 1.332.716 veces, la nueva canción de Natanael Cano se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 1.

2. POR SUS BESOS

Tito Double P

Tito Double P se cuela en la segunda posición con su canción "POR SUS BESOS". (REUTERS/Marco Bello)

Esta es la canción de Tito Double P que se ubica en la segunda posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.282.830 reproducciones.

3. TU SANCHO

Fuerza Regida

Fuerza Regida es uno de los exponentes de música mexicana más importantes de la actualidad. (Instagram)

Tras acumular 1.249.847 reproducciones, «TU SANCHO» de Fuerza Regida se mantiene en tercer lugar.

4. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

La agrupación originaria de California sigue en los primeros lugares del ranking. (AP Photo/Marta Lavandier)

El exitazo de Fuerza Regida sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.232.043 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición cuarta.

5. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

Omar Camacho entra en el ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en México. (Instagram/@omarcamacho__)

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, ya que ha conseguido un total de 1.226.572 reproducciones.

6. Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)

Luis R Conriquez

El cantante sonorense Luis R. Conriquez se mete en la sexta posición del ranking con su canción "Chula Vente". (Instagram: Luis R. Conriquez)

Un número tan favorable como 1.218.862 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Luis R Conriquez va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto lugar.

7. SUIZA

Calle 24

Calle 24 entra en el ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en México. (Instagram/@calle24.oficial)

«SUIZA» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el séptimo puesto, con 1.051.572 reproducciones.

8. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

Los Dareyes De La Sierra se meten en la octava posición del ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en México. (Instagram/@dareydls)

«Frecuencia» de Los Dareyes De La Sierra va en descenso: ya llega a la octava posición. Sus 1.001.956 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. Morena (w Peso Pluma)

Neton Vega

El cantante se coloca como el favorito el día de hoy en Spotify. (Cuartoscuro)

«Morena (w Peso Pluma)» de Neton Vega se vende como pan caliente. Ya lleva 904.223 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. MIENTRAS DUERMES

Junior H

El cantante mexicano Junior H cierra el ranking en la última posición. (Foto AP/Felix Marquez)

«MIENTRAS DUERMES» se ubica en la décima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 893.753, lo que marca un hito en la carrera musical de Junior H.

El día que Spotify dio la espalda a la IA

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2023, Spotify eliminó el 7% de las canciones creadas con el servicio de música generada por inteligencia artificial de Boomy, lo que equivale a decenas de miles de temas.

Cabe destacar que la plataforma sueca no retiró todas las canciones creadas con inteligencia artificial, sino que se limitó a un porcentaje generado específicamente por la IA mencionada.

Hasta ese momento, Boomy había producido más de 14.5 millones de canciones, representando cerca del 14% de la música compartida en el mundo.

Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, señaló que el avance de la inteligencia artificial en la industria musical era extraordinariamente rápido, calificándolo como algo nunca antes visto en el ámbito tecnológico.

Pese a esta polémica, Boomy reanudó posteriormente el envío de nuevas canciones a la plataforma, no obstante, ambas compañías entraron en un serio proceso de negociación para restaurar el resto del catálogo eliminado por Spotify.

Los artistas que dominaron el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Reuters/Dado Ruvic)

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum ‘Éxodo’, que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas. Este hito refuerza su creciente influencia en la música regional mexicana y su impacto en el panorama internacional. Según el resumen anual de Spotify Wrapped 2024, el artista mexicano se posicionó como el séptimo más escuchado a nivel mundial, consolidando su popularidad en diversas regiones.

Peso Pluma, un destacado exponente de los corridos tumbados, ha experimentado un ascenso sorprendente en la escena musical global. En 2023, su sencillo ‘Ella Baila Sola’ alcanzó el primer lugar en el Top Global de Spotify, siendo el primer artista mexicano en lograr tal posición. Este éxito lo llevó a ser el quinto artista más escuchado en la plataforma ese mismo año.

El impacto de Peso Pluma se refleja en su capacidad para mezclar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, lo que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Canciones como ‘Dos Días’, ‘La Patrulla’, ‘Qlona’ y ‘Los Cuadros’ se han convertido en favoritas del público, destacándose en su perfil de Spotify.

Para diciembre de 2024, Peso Pluma contaba con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo posiciona como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este fenómeno no solo resalta el auge de los corridos tumbados, sino también su habilidad para conectar con un público.