Encienden alumbrado del Zócalo por Fiestas Patrias 2025: Brugada manda mensaje de solidaridad ante tragedia en Iztapalapa

La Jefa de Gobierno encabezó el encendido del alumbrado conmemorativo en el marco de las celebraciones del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Por Cinthia Salvador

La Jefa de Gobierno encabezó el encendido del alumbrado conmemorativo en el marco de las celebraciones del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México. (Jefatura de Gobierno)

La noche del jueves 11 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México realizó el encendido del alumbrado patrio en el Zócalo Capitalino para celebrar las fiestas patrias de 2025, en una ceremonia marcada por la tragedia reciente en Iztapalapa. El evento, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se caracterizó por un mensaje de solidaridad hacia las víctimas del accidente ocurrido en el Puente de la Concordia, donde una explosión de pipa de gas provocó la muerte de ocho personas y dejó más de 90 heridos.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México organizó el montaje del alumbrado decorativo, que incluyó más de 30 mil focos LED, 20 mil metros de escarcha y 10 mil metros de manguera luminosa. La iluminación cubre el Zócalo, la avenida 20 de Noviembre, la Glorieta de la Independencia y otros puntos representativos de la capital, llevando los colores nacionales y símbolos patrios al espacio público.

CIUDAD DE MÉXICO, 11SEPTIEMBRE2025.- Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad encabezó encendido de luces conmemorativas del mes patrio en la plancha del Zócalo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

“Hoy nos toca encender la luz de nuestra historia y nuestra identidad”, inició.

Durante la ceremonia, que contó con música de mariachi y bailables tradicionales, Brugada enfatizó la carga emocional que acompaña esta conmemoración. “Hoy no podemos estar alegres, hoy tenemos tristeza. Estamos todavía en un momento muy difícil para los familiares y víctimas de la tragedia de ayer; sin embargo, aquí estamos con toda la solidaridad de la Ciudad de México y con todo el compromiso que amerita estos momentos y aquí en el Zócalo capitalino encendemos las luces recordando nuestra historia”, dijo la mandataria ante la multitud reunida en la principal plaza capitalina.

El encendido de luces en 2025 tiene además un significado particular: homenajear a los héroes de la Independencia como Miguel Hidalgo, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez y José María Morelos, cuyos rostros y símbolos se incorporaron en los mosaicos luminosos. La jefa de Gobierno subrayó la importancia de recordar estos personajes históricos y el papel fundamental de las mujeres en la historia del país, enlazando el pasado libertario con los retos sociales actuales.

CIUDAD DE MÉXICO, 11SEPTIEMBRE2025.- Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad encabezó encendido de luces conmemorativas del mes patrio en la plancha del Zócalo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

“Vamos a ver las imágenes de Miguel Hidalgo, de José María Morelos y Pavón, que imaginaron y lucharon por una nación libre, soberana y justa”.

Asimismo, desde su mensaje, recalcó que la conmemoración se realiza desde la empatía y el acompañamiento a quienes han perdido familiares o se encuentran hospitalizados tras la explosión en la alcaldía Iztapalapa.

“Recordando que tenemos todavía una gran tarea de justicia y libertad en nuestro país y en nuestra ciudad”, puntualizó la jefa de Gobierno. De igual manera, resaltó el papel de las mujeres en la Independencia y la necesidad de seguir reconociendo a “doña Josefa Ortiz, que ya no le ponemos de Domínguez porque tiene su propio apellido, Josefa Ortiz. Y también a Leona Vicario y a tantas otras que dieron rumbo a nuestra patria. Es hora de reconocer a las mujeres que siempre quedaron atrás escondidas y olvidadas”.

El diseño de este año
El diseño de este año rinde homenaje a los héroes y heroínas de la Independencia, entre ellos el cura Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz, José María Morelos y Pavón y Leona Vicario. (Jefatura de Gobierno)

La infraestructura del alumbrado patrio fue diseñada y montada por cuadrillas especializadas, que laboraron previamente para que la capital amaneciera decorada en vísperas del 215 aniversario de la Independencia de México.

