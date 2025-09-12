El principal indicador de la BMV registró alza de 0,4% al cierre de este 12 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de repunte para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que terminó rueda bursátil del viernes 12 de septiembre con leves ascensos del 0,4%, hasta los 61.798,94 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 61.941,99 puntos y un volumen mínimo de 61.535,96 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,66%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC marca un ascenso 2,18%, de manera que en términos interanuales aún mantiene una subida del 24,32%.

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.