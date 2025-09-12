Dalílah Polanco triunfa en encuesta de Poncho de Nigris y se burlan de él

Poncho de Nigris, muy activo en el apoyo al Team Noche (Twitter/@MasterChefMx)

El proceso de nominaciones en la más reciente gala de La Casa de los Famosos México sufrió una transformación inesperada debido a una dinámica determinada por el azar. La Jefa implementó un mecanismo en el que los nueve participantes debieron escoger “huevitos” al azar, cada uno conteniendo instrucciones capaces de alterar el resultado inmediato de las nominaciones.

Los concursantes encontraron en los huevos opciones como anular una nominación, sumar o restar puntos a algún nominado, o incluso traspasar su derecho de nominar a otro miembro del grupo. Este nuevo esquema obligó a los habitantes de la casa a ajustar sus estrategias sobre la marcha, ya que sus planes iniciales podían cambiar en cualquier momento dependiendo de la instrucción recibida.

La dinámica aleatoria generó una notable variación en el desarrollo tradicional del juego, introduciendo la posibilidad real de modificar el destino de los nominados. Al finalizar la ronda especial, Elaine Haro quedó al frente de la tabla de nominaciones con 10 puntos, seguido por Shiky con 7 puntos. Aarón Mercury y Aldo De Nigris compartieron la tercera posición al registrar 6 puntos cada uno, mientras que Abelito, Alexis Ayala y Dalilah Polanco obtuvieron 5 puntos respectivamente.

Poncho de Nigris intenta demeritar a Dalílah Polanco

Dalilah Polanco no se va de La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

Ante la posibilidad de que Guana salve a Shiky y Dalílah sea la única habitante del Cuarto Día en la placa, Poncho de Nigris explicó su estrategia viral para evitar que algún integrante de Noche salga eliminado el próximo domingo.

Además, aprovechó para hacer una encuesta en sus redes sociales, con el fin de ver el apoyo que tenían sus favoritos para llegar a la final: Aldo, Abelito y Aarón. No obstante, el regiomontano quiso añadir a alguien más por petición de sus seguidores, y colocó en la encuesta también a Dalílah.

Pese a que se esperaba que la concursante quedara en último lugar de la encuesta de Poncho, terminó ganando, lo que provocó todo tipo de reacciones. Estos son algunos de los comentarios:

Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México. (Vix)

“La manera en que lo arrastraron en su propia encuesta. Te amamos Dalilah“, ” Creo que subestimaste al fandom equivocado“, ”Ya no te quedó de otra, ¿verdad? Quieres medir, pero lo haces a tu manera y luego subestimas a los demás".

No obstante, también hubo comentarios que sospechan del apoyo que está teniendo la actriz desde que fue nominada: “Ese apoyo repentino y multitudinario que tiene Dalilah nos hace pensar que están ocupando bots para inflar sus porcentajes”.