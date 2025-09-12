Cruz Martínez asiste a la Fiscalía de Nuevo León y se defiende de las acusaciones de Alicia Villarreal: “No soy un libro abierto”

Cruz Marínez se presentó en la Fiscalía de Nuevo León y emitió algunas declaraciones. Crédito: IG/mtzcruz y CUARTOSCURO

Cruz Martínez y Alicia Villarreal siguen en medio de la polémica desde que la intérprete de música ranchera denunció pública y legalmente al productor musical por violencia familiar y robo.

En medio de un panorama incierto para la ex pareja, Martínez fue acaparado por la prensa a su salida de la Fiscalía de Nuevo León, donde asistió para dar continuidad al proceso emprendido por ‘La Güerita Consentida’.

Según el periodista regiomontano Ray Elizalde, la agresión habría ocurrido tras una discusión entre Villarreal y Martínez el sábado 15 de febrero en Monterrey. (Fotos: @KevinCasillasMX, X)

Audiencia de Cruz Martínez y Alicia Villarreal es pospuesta nuevamente

A su salida del Poder Judicial de Nuevo León, el músico accedió a tener una breve plática con los medios de comunicación. En primera instancia, explicó que fue sitado para revisar las denuncias en su contra por violencia familiar, feminicidio y robo.

Durante su estancia, le explicaron que la audiencia sería pospuesta para los próximos días, pero aún se desconoce la fecha y hora. Sin embargo, dijo sentirse tranquilo de conocer lo que dicte la ley sobre su caso.

“Asignaron otra fecha para darnos un poco el inicio del proceso y lo que dicte la ley; si cambia la fecha, pues tenemos que respetar”, compartió.

(Ventaneando / TV Azteca)

Posteriormente, compartió que el proceso ha avanzado bastante bien, lo que le brinda tranquilidad para poder seguir desenvolviéndose en otros aspectos, principalmente en su vida profesional y familiar.

“Me siento tranquilo, y creo que cuando se trata de la familia, es algo tranquilo. Ustedes me conocen como persona, saben que siempre he apoyado a la familia y es lo mismo aquí, y estamos obviamente respetando lo que dice la ley y el proceso, y estamos contentos de lo que se ha avanzado”, respondió.

Cruz Martínez asegura sentirse tranquilo y no ser un libro abierto ante el conflicto legal con Alicia Villarreal

En esa misma plática, el productor reveló que sus hijos viven con él, pero intenta mantenerlos enfocados en otras cosas: “Estamos todos bien, los veo todos los días, viven ahí conmigo; ellos también deben tener la mente ocupada y enfocarse en la parte positiva de la vida”.

(Ventaneando / TV Azteca)

Asimismo, reiteró que su prioridad es su familia y la música, pero no le resta importancia ni respeto a la ley, pues aseguró que desde antes de que la denuncia se hiciera pública ya estaba colaborando con las autoridades.

“Yo estoy voluntariamente desde antes de que me acusaran queriendo informar todas las cosas. Todas las pruebas que existen de mi relación, yo no soy un libro abierto, si la otra parte es un libro abierto, pues ustedes saben", expresó.

Y agregó: “Yo me dedico a la música, me dedico a la creación, no me dedico a esto. No necesito de esto, o sea, mi vida ya estaba hecha, ustedes me conocen desde antes que me casé“.