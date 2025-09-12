México

Cruz Martínez asiste a la Fiscalía de Nuevo León y se defiende de las acusaciones de Alicia Villarreal: “No soy un libro abierto”

El productor musical se presentó de manera voluntaria en el Poder Judicial de Nuevo León para dar continuidad al proceso interpuesto por ‘La Güerita Consentida’

Por Jazmín González

Guardar
Cruz Marínez se presentó en
Cruz Marínez se presentó en la Fiscalía de Nuevo León y emitió algunas declaraciones. Crédito: IG/mtzcruz y CUARTOSCURO

Cruz Martínez y Alicia Villarreal siguen en medio de la polémica desde que la intérprete de música ranchera denunció pública y legalmente al productor musical por violencia familiar y robo.

En medio de un panorama incierto para la ex pareja, Martínez fue acaparado por la prensa a su salida de la Fiscalía de Nuevo León, donde asistió para dar continuidad al proceso emprendido por ‘La Güerita Consentida’.

Según el periodista regiomontano Ray
Según el periodista regiomontano Ray Elizalde, la agresión habría ocurrido tras una discusión entre Villarreal y Martínez el sábado 15 de febrero en Monterrey. (Fotos: @KevinCasillasMX, X)

Audiencia de Cruz Martínez y Alicia Villarreal es pospuesta nuevamente

A su salida del Poder Judicial de Nuevo León, el músico accedió a tener una breve plática con los medios de comunicación. En primera instancia, explicó que fue sitado para revisar las denuncias en su contra por violencia familiar, feminicidio y robo.

Durante su estancia, le explicaron que la audiencia sería pospuesta para los próximos días, pero aún se desconoce la fecha y hora. Sin embargo, dijo sentirse tranquilo de conocer lo que dicte la ley sobre su caso.

“Asignaron otra fecha para darnos un poco el inicio del proceso y lo que dicte la ley; si cambia la fecha, pues tenemos que respetar”, compartió.

(Ventaneando / TV Azteca)
(Ventaneando / TV Azteca)

Posteriormente, compartió que el proceso ha avanzado bastante bien, lo que le brinda tranquilidad para poder seguir desenvolviéndose en otros aspectos, principalmente en su vida profesional y familiar.

“Me siento tranquilo, y creo que cuando se trata de la familia, es algo tranquilo. Ustedes me conocen como persona, saben que siempre he apoyado a la familia y es lo mismo aquí, y estamos obviamente respetando lo que dice la ley y el proceso, y estamos contentos de lo que se ha avanzado”, respondió.

Cruz Martínez asegura sentirse tranquilo y no ser un libro abierto ante el conflicto legal con Alicia Villarreal

En esa misma plática, el productor reveló que sus hijos viven con él, pero intenta mantenerlos enfocados en otras cosas: “Estamos todos bien, los veo todos los días, viven ahí conmigo; ellos también deben tener la mente ocupada y enfocarse en la parte positiva de la vida”.

(Ventaneando / TV Azteca)
(Ventaneando / TV Azteca)

Asimismo, reiteró que su prioridad es su familia y la música, pero no le resta importancia ni respeto a la ley, pues aseguró que desde antes de que la denuncia se hiciera pública ya estaba colaborando con las autoridades.

“Yo estoy voluntariamente desde antes de que me acusaran queriendo informar todas las cosas. Todas las pruebas que existen de mi relación, yo no soy un libro abierto, si la otra parte es un libro abierto, pues ustedes saben", expresó.

Y agregó: “Yo me dedico a la música, me dedico a la creación, no me dedico a esto. No necesito de esto, o sea, mi vida ya estaba hecha, ustedes me conocen desde antes que me casé“.

Temas Relacionados

Cruz MartínezAlicia VillarrealFíscalia de Nuevo Leónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Zona Arqueológica de Cacaxtla celebra aniversario con restauración histórica

En esta zona sobresalen las pinturas murales La Batalla, Hombre-pájaro y Hombre-jaguar, así como el Templo Rojo y el Templo de Venus

Zona Arqueológica de Cacaxtla celebra

UNAM ofrece apoyo psicológico gratuito para afectados por explosión en Iztapalapa

Las personas podrán obtener atención sin costo derivado del accidente en el Puente de La Concordia

UNAM ofrece apoyo psicológico gratuito

Estadio Azteca revela el acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos conserven sus lugares en el Mundial 2026

El Estadio Banorte confirmó que los palcohabientes tienen asegurados sus asientos para la Copa Mundial

Estadio Azteca revela el acuerdo

Pedro Sola reaparece y cuenta la razón de su ausencia en Ventaneando

Tras días de especulación, el conductor rompió el silencio en redes sociales y aclaró el motivo que lo mantiene alejado del foro de TV Azteca

Pedro Sola reaparece y cuenta

Procesan a sujeto que manejaba un auto con más de 50 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

Una revisión al vehículo que manejaba reveló irregularidades

Procesan a sujeto que manejaba
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a sujeto que manejaba

Procesan a sujeto que manejaba un auto con más de 50 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

Revelan que pipas de la empresa ligada a la explosión en Iztapalapa estarían vinculadas con el robo de gas LP

Cae en CDMX integrante del Grupo mafioso Clan Pillera–Puntina de Italia, era buscado por la Interpol

Cae en Morelos Brayan Camilo “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana y originario de Colombia

Centro Prodh denuncia opacidad en el proceso para la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

ENTRETENIMIENTO

Toy Story arranca su recorrido

Toy Story arranca su recorrido en cines de México por su 30 aniversario

Pedro Sola reaparece y cuenta la razón de su ausencia en Ventaneando

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: ya hay finalistas para el robo de salvación

Papás de Christian Nodal estarían “furiosos” por la actitud del cantante con Cazzu y su hija Inti

Shakira en Puebla: horarios, clima, objetos prohibidos y todo sobre ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

DEPORTES

Estadio Azteca revela el acuerdo

Estadio Azteca revela el acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos conserven sus lugares en el Mundial 2026

Mazatlán vs Pumas, IA revela al ganador del encuentro

¿Dónde y a qué hora ver el juego 2 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco?

David Faitelson y Andrés Vaca aplauden la llegada de Memo Ochoa al Limassol de Chipre: “Imposible juzgarlo”

Este es el salario de Anthony Martial, posible nuevo delantero de los Rayados de Monterrey