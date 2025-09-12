México

Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 12 de septiembre

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Por Infobae Noticias

Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 12 de septiembre

La onda tropical núm. 31 ha sido absorbida por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico que se desplaza frente a las costas de Guerrero y podría desarrollarse a ciclón tropical, su circulación y desprendimientos nubosos, asociados con la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, además de divergencia, ocasionarán probabilidad de lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como lluvias fuertes en el centro de México; además de rachas de viento de hasta 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

A su vez, una vaguada en niveles altos de la atmósfera extendida sobre el golfo de México y la península de Yucatán, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Querétaro e Hidalgo.

Por su parte, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el occidente de la península de Baja California, propiciarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Asimismo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de la República Mexicana, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

ARCHIVO - Las lluvias puedes
ARCHIVO - Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra (AP/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (costa), Oaxaca (norte y suroeste), Chiapas (norte y este), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche (norte y suroeste), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (centro y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila y Zacatecas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y costas de Guerrero y Oaxaca (oeste). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Campeche y Yucatán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca (oeste). Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Michoacán y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas y Tabasco. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

