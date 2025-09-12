México

Cómo preparar un jugo de cereza con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida es refrescante y saludable

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Conoce este jugo - (Imagen
Conoce este jugo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un nutriente fundamental en la alimentación de quienes asisten al gimnasio y buscan desarrollar masa muscular. Su función principal consiste en reparar y construir los tejidos musculares que se desgastan durante el ejercicio de fuerza o resistencia. Las fuentes de proteína pueden ser animales, como carne, pescado, huevos y lácteos, o vegetales, como legumbres, soja, frutos secos y cereales.

Los expertos recomiendan consumir una cantidad determinada de proteína diaria, ajustada al peso corporal y los objetivos de cada persona. Por lo general, se sugiere un rango entre 1,2 y 2 gramos por kilo de peso al día para quienes entrenan con frecuencia. Además de la alimentación, existen suplementos como el suero de leche o proteína de origen vegetal, que pueden facilitar alcanzar los requerimientos diarios, aunque nunca deben sustituir una dieta equilibrada.

Una forma de usar suplementos es en un jugo, sobre todo si no quieres combinarlos con leche. Aquí te enseñamos a hacer un jugo de cereza con proteína en polvo.

Jugo de cereza con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Jugo de cereza con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara este jugo
Así se prepara este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 taza de jugo de cereza natural, sin azúcar añadida
  • 1 medida (30 g aprox.) de proteína en polvo (suero de leche, vegetal o la preferida)
  • ½ taza de agua fría
  • 4-5 cubos de hielo

Preparación:

1. Vierte el jugo de cereza y el agua en la licuadora.

2. Agrega la proteína en polvo.

3. Incorpora los cubos de hielo.

4. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

5. Sirve de inmediato.

Beneficios de cada ingrediente

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugo de cereza natural

  • Contiene antocianinas y antioxidantes que contribuyen a reducir la inflamación muscular.
  • Favorece la recuperación física tras entrenamientos intensos.
  • Apoya la calidad del sueño por su contenido de melatonina natural.

Proteína en polvo

  • Favorece la reparación y el desarrollo de la masa muscular, especialmente luego del ejercicio.
  • Contribuye a la sensación de saciedad, lo que puede ayudar en el control de peso corporal.
  • Apoya el mantenimiento del tejido muscular en dietas bajas en calorías.

Agua

  • Participa en la hidratación general del organismo.
  • Ayuda al transporte de nutrientes y eliminación de toxinas por la actividad física.

Hielo

  • Aporta frescura y mejora la textura de la bebida.
  • Favorece la hidratación al incrementar el consumo de líquidos.

Esta combinación resulta adecuada para después del entrenamiento, ya que reúne compuestos que promueven la recuperación muscular, aportan antioxidantes y contribuyen a la hidratación. Además, es una opción sencilla y rápida de preparar en casa.

Temas Relacionados

JugoProteínaCerezaGimnasioEjercicioMasa MuscularMúsculosSaludBienestarEstilo de Vidamexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Terence Crawford se rinde ante Canelo Álvarez antes de su pelea este 13 de septiembre: “Soy un gran fan”

El estadounidense subirá dos divisiones de peso para retar al mexicano por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Terence Crawford se rinde ante

Anuncia Sheinbaum un centro LIBRE en cada municipio de Tlaxcala para apoyar a mujeres en situación de violencia

Es un espacio para que las mujeres puedan ir, desarrollar sus capacidades, o en todo caso si viven alguna situación de violencia, puedan acceder

Anuncia Sheinbaum un centro LIBRE

Gobierno de AMLO sabía de La Barredora, asegura Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Según documentos a los que tuvo acceso la organización, el gobierno federal ya sabía de las operaciones delictivas del grupo criminal desde hace 5 años

Gobierno de AMLO sabía de

El flequillo Birkin y corte bob, un estilo combinado para rejuvenecer este otoño

Si quieres lucir un look nuevo para la temporada que está por llegar, esta fusión de clásicos será tu mejor opción

El flequillo Birkin y corte

Memo Ochoa ya porta los colores de su nuevo equipo en Chipre

Presentado en redes por el AEL Limassol, el arquero mexicano inicia una nueva etapa con miras al Mundial de Norteamérica

Memo Ochoa ya porta los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de AMLO sabía de

Gobierno de AMLO sabía de La Barredora, asegura Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Experto revela posible trama detrás de las muertes de marinos tras destape de red de huachicol fiscal: “Silenciando voces”

Detienen a “El Miguel”, operador clave del Cártel de Tláhuac en la CDMX

Cae socio de “El Señor de los Buques” por huachicol fiscal en Tamaulipas

Sinaloa celebrará el Grito de Independencia en medio de 10 mil efectivos y sistema antidrones de seguridad

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

Revelan la fecha de estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy, competencia de Televisa

Marianne lanza mensaje para Valentina Gilabert: “Ser víctima no te hace buena persona”

Dalílah Polanco triunfa en encuesta de Poncho de Nigris y se burlan de él

Jorge “Coque” Muñiz fue hospitalizado de emergencia por fuerte dolor de estómago: “Me empecé a sentir muy mal”

DEPORTES

Memo Ochoa ya porta los

Memo Ochoa ya porta los colores de su nuevo equipo en Chipre

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo llegan a la pelea del 13 de septiembre en Las Vegas

¿Cómo quedará el partido entre el Cruz Azul y Pachuca de acuerdo a la IA?

Agenda deportiva: la pelea del Canelo, mejores partidos y todos los eventos del 12 al 14 de septiembre

Esta es la contundente predicción que da Juan Manuel Márquez para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea”