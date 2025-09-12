Cómo preparar un jugo de cereza con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Conoce este jugo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un nutriente fundamental en la alimentación de quienes asisten al gimnasio y buscan desarrollar masa muscular. Su función principal consiste en reparar y construir los tejidos musculares que se desgastan durante el ejercicio de fuerza o resistencia. Las fuentes de proteína pueden ser animales, como carne, pescado, huevos y lácteos, o vegetales, como legumbres, soja, frutos secos y cereales.

Los expertos recomiendan consumir una cantidad determinada de proteína diaria, ajustada al peso corporal y los objetivos de cada persona. Por lo general, se sugiere un rango entre 1,2 y 2 gramos por kilo de peso al día para quienes entrenan con frecuencia. Además de la alimentación, existen suplementos como el suero de leche o proteína de origen vegetal, que pueden facilitar alcanzar los requerimientos diarios, aunque nunca deben sustituir una dieta equilibrada.

Una forma de usar suplementos es en un jugo, sobre todo si no quieres combinarlos con leche. Aquí te enseñamos a hacer un jugo de cereza con proteína en polvo.

Jugo de cereza con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Ingredientes:

1 taza de jugo de cereza natural, sin azúcar añadida

1 medida (30 g aprox.) de proteína en polvo (suero de leche, vegetal o la preferida)

½ taza de agua fría

4-5 cubos de hielo

Preparación:

1. Vierte el jugo de cereza y el agua en la licuadora.

2. Agrega la proteína en polvo.

3. Incorpora los cubos de hielo.

4. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

5. Sirve de inmediato.

Beneficios de cada ingrediente

Jugo de cereza natural

Contiene antocianinas y antioxidantes que contribuyen a reducir la inflamación muscular.

Favorece la recuperación física tras entrenamientos intensos.

Apoya la calidad del sueño por su contenido de melatonina natural.

Proteína en polvo

Favorece la reparación y el desarrollo de la masa muscular, especialmente luego del ejercicio.

Contribuye a la sensación de saciedad, lo que puede ayudar en el control de peso corporal.

Apoya el mantenimiento del tejido muscular en dietas bajas en calorías.

Agua

Participa en la hidratación general del organismo.

Ayuda al transporte de nutrientes y eliminación de toxinas por la actividad física.

Hielo

Aporta frescura y mejora la textura de la bebida.

Favorece la hidratación al incrementar el consumo de líquidos.

Esta combinación resulta adecuada para después del entrenamiento, ya que reúne compuestos que promueven la recuperación muscular, aportan antioxidantes y contribuyen a la hidratación. Además, es una opción sencilla y rápida de preparar en casa.