Apertura del índice de referencia de la BMV este 12 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que comienza la sesión del viernes 12 de septiembre con una variación del 0,05%, hasta los 61.583,82 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas previas, el índice bursátil acumula dos fechas seguidas de subida.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano anota un incremento 1,83%, de manera que en el último año todavía mantiene una subida del 23,89%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.