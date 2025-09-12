México

Abuela de Aldo de Nigris explota contra ‘El Guana’ por supuesta traición: “Me cae bien gordo”

Doña Lety no se guardó nada y explotó contra el integrante de “Me caigo de risa” por su actitud en “La Casa de los Famosos México”

Por Jazmín González

El cambio de cuartos parece
El cambio de cuartos parece no haber favorecido a Guana. Foto: (Televisa Univisión)

El reciente cambio de estrategia de ‘Guana’ en La casa de los famosos México ha desatado una ola de reacciones tanto dentro del reality como en redes sociales, donde la acusación de “traición” se ha convertido en el centro de la polémica.

En medio del debate de los seguidores del reality show 24/7, una de las opiniones que más ha acaparado la atención es la de doña Lety, abuela de Aldo de Nigris.

La postura de Leticia Guajardo, conocida también como doña Alegría, ha cobrado notoriedad tras sus declaraciones en el canal de YouTube de Poncho de Nigris, donde calificó al comediante de “hipócrita”.

Abuela de Aldo de Nigris
Abuela de Aldo de Nigris explota contra ‘El Guana’ por supuesta traición: “Me cae bien gordo”

Qué dijo Doña Lety sobre ‘Guana’ y su juego en La Casa de los Famosos México

En el canal de YouTube del exhabitante del reality show, doña Lety no ocultó su descontento durante una conversación familiar en la que también participaron la madre de Aldo de Nigris.

La también creadora de contenido expresó abiertamente su desprecio hacia ‘Guana’, señalando que la “traición” al ‘cuarto noche’ fue evidente al cambiar de equipo sin titubear y abandonar la confianza que le habían brindado sus compañeros.

“Es un hipócrita”, afirmó, subrayando su postura crítica ante la conducta del comediante.

Varios internutas coincidieron en calificar la actitud de ‘Guana’ como una traición dentro del reality, pues entre comentarios destacados se encuentran mensajes como: “Entre más fuercen la estadía de Guana, más gordo cae en serio”.

Abuela de Aldo de Nigris
Abuela de Aldo de Nigris explota contra ‘El Guana’ por supuesta traición: “Me cae bien gordo” (ViX)

Cómo ocurrió laa traición de Guana al ‘cuarto noche’

La controversia comenzó a raíz de una dinámica denominada la ‘moneda del destino’, donde Elaine Haro decidió intercambiar su lugar en el cuarto noche con el de ‘Guana’, enviándolo al cuarto día.

Aunque el traslado no fue una decisión voluntaria del comediante, lo que generó polémica fue su rápida adaptación a la nueva estrategia. En cuestión de horas, juró lealtad a sus nuevos compañeros y manifestó su intención de competir de manera individual, dejando atrás la alianza con su antiguo grupo.

Su actitud fue percibida por muchos usuarios en redes sociales como una muestra de deslealtad, lo que motivó que se le etiquetara como “traidor”.

Foto: Captura de pantalla (La
Foto: Captura de pantalla (La Casa de los Famosos México/FacebooK).

Además, ante la reciente postura de doña Lety, varios seguidores del reality coincideron y aplaudieron sus palabras con comentarios como: “Doña Alegría hablando por todos los que nos cae mal ‘Guana’”, “La felicito señora, yo también opino igual que usted”, “Doña Alegría tiene sus pensamientos claros y decisivos”.

