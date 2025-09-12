México

Aarón Mercury y Elaine Haro bajan al infierno y se encuentran a Wendy Guevara y Sergio Mayer

Ambos habitantes se encontraron en un reto para confrontar a Guana en el Robo de la salvación

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Ambos habitantes recibieron la visita
Ambos habitantes recibieron la visita inesperada de dos exhabitantes. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La noche de este 11 de septiembre en La Casa de los Famosos México fue, sin duda, una de las más impactantes de la temporada. Entre desafíos intensos, apariciones sorpresivas y momentos llenos de emoción, la gala se convirtió en un evento inolvidable tanto para los habitantes como para el público.

El momento central de la noche fue el duelo entre Aarón Mercury y Elaine Haro, quienes se enfrentaron en el ya temido reto del “Elevador del Destino”. Con una ambientación de suspenso y estilo cinematográfico, ambos exmiembros del extinto Cuarto Noche se midieron en una trivia de tres preguntas. Aarón logró responder más aciertos que Elaine, lo que lo convirtió en el nuevo retador por la salvación. Ahora tendrá la oportunidad de desafiar al líder Guana, en un duelo que se definirá el viernes 12 de septiembre, donde estará en juego el codiciado “robo de la salvación”.

Sin embargo, lo que realmente sacudió la dinámica de la noche fueron las inesperadas apariciones de dos figuras icónicas de la temporada pasada: Wendy Guevara y Sergio Mayer.

Sergio Mayer aparece sorpresivamente en
Sergio Mayer aparece sorpresivamente en La Casa de los Famosos México. Foto: (Captura de pantalla)

La ganadora de la primera edición del reality, Wendy, sorprendió a todos al aparecer dentro del “Elevador del Destino” para interactuar brevemente con los habitantes. Fiel a su estilo carismático, bromista y lleno de autenticidad, lanzó comentarios que provocaron risas y alivió la tensión del momento. “¡Yo ya estuve aquí, ya gané, ahora les toca a ustedes!” exclamó entre carcajadas.

Instantes después, el ambiente cambió completamente cuando Sergio Mayer, otro de los protagonistas más recordados de la edición anterior, hizo una aparición estelar. Su entrada desató aplausos, gritos de emoción y gestos de sorpresa dentro de la casa. Aunque su participación fue breve, Mayer ofreció consejos a los actuales concursantes y les recordó la importancia de jugar con estrategia y cabeza fría.

La reacción dentro de la casa fue inmediata. Alexis Ayala, visiblemente emocionado, confesó que le hubiera encantado ver a Sergio en persona. “Me hubiera gustado saludarlo y tener un momento con él”, comentó.

Wendy Guevara sorprende a Elaine
Wendy Guevara sorprende a Elaine Haro y Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México. Foto: (Captura de Pantalla)

Más tarde, en la postgala, Wendy Guevara compartió su sentir sobre esta reaparición especial. Afirmó que disfrutó mucho la experiencia y que le generó una gran emoción regresar, aunque fuera por unos minutos. “Me encantó volver, porque siento mucho cariño por esa casa. Es un lugar muy especial para mí”, declaró la influencer.

En tanto, las redes sociales no tardaron en reaccionar, y las etiquetas #WendyGuevara y #SergioMayer se colocaron rápidamente entre las tendencias. Los fans celebraron el gesto de la producción de reunir a dos íconos del programa con los nuevos habitantes, generando un puente emocional entre generaciones de participantes.

La gala del 11 de septiembre demostró que La Casa de los Famosos México sigue siendo un fenómeno televisivo capaz de sorprender, emocionar y conectar con su audiencia episodio tras episodio.

Temas Relacionados

Elaine HaroAaron MércuryWendy GuevaraSergio MayerLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-entretenimiento

Más Noticias

Sedesa reporta muerte de Alicia Matías Teodoro, abuelita que salvó a su nieta en explosión; familia asegura que sigue viva

La Secretaría de Salud de la CDMX afirmó que ya son nueve los fallecidos por la explosión de una pipa de gas

Sedesa reporta muerte de Alicia

La Casa de los Famosos México: Aarón Mercury ganó será el retador por la salvación

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Estos son los precios de la mercancía oficial de Oasis en México para sus conciertos 2025

La banda de britpop se presentará el 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México

Estos son los precios de

Ricardo Monreal plantea regular transporte de gas LP tras explosión de pipa en Puente de la Concordia

El legislador apuntó que el Congreso buscará aprobar una reforma para fortalecer los protocolos de seguridad en el transporte de combustibles

Ricardo Monreal plantea regular transporte

Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 12 de septiembre

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Condiciones climáticas en México: previsión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Internan a menor de edad

Internan a menor de edad reclutado por el CJNG y ligado al asesinato del regidor de Ocuilan, Edomex

Autoridades aseguran explosivos, cargadores y cartuchos en Navolato, Sinaloa

Cae “Delta” en Michoacán, objetivo prioritario ligado a secuestros y homicidios

Investigan homicidio de mujer en Sonora por deuda del crimen organizado: habría sido por propiedades y un rancho

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento y chalecos antibalas en Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Aarón Mercury ganó será el retador por la salvación

Estos son los precios de la mercancía oficial de Oasis en México para sus conciertos 2025

Abuela de Aldo de Nigris explota contra ‘El Guana’ por supuesta traición: “Me cae bien gordo”

Captan a joven en pleno antro pidiendo un préstamo por app para seguir tomando

Adrián Marcelo confirma crisis en su matrimonio con Karina Puente por culpa de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Pumas busca a aficionado que

Pumas busca a aficionado que auxilió a bomberos durante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: así fue el último careo rumbo a la pelea por el campeonato indiscutido

Larcamón habla en nombre de Cruz Azul sobre la explosión en Iztapalapa: “Quería pronunciarme por el accidente”

David Faitelson acusa a Canelo de sacar ventajas ante Terence Crawford: “A mí no me engaña”

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la ceremonia de pesaje?