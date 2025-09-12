Aarón Mercury y Elaine Haro bajan al infierno y se encuentran a Wendy Guevara y Sergio Mayer

Ambos habitantes recibieron la visita inesperada de dos exhabitantes. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La noche de este 11 de septiembre en La Casa de los Famosos México fue, sin duda, una de las más impactantes de la temporada. Entre desafíos intensos, apariciones sorpresivas y momentos llenos de emoción, la gala se convirtió en un evento inolvidable tanto para los habitantes como para el público.

El momento central de la noche fue el duelo entre Aarón Mercury y Elaine Haro, quienes se enfrentaron en el ya temido reto del “Elevador del Destino”. Con una ambientación de suspenso y estilo cinematográfico, ambos exmiembros del extinto Cuarto Noche se midieron en una trivia de tres preguntas. Aarón logró responder más aciertos que Elaine, lo que lo convirtió en el nuevo retador por la salvación. Ahora tendrá la oportunidad de desafiar al líder Guana, en un duelo que se definirá el viernes 12 de septiembre, donde estará en juego el codiciado “robo de la salvación”.

Sin embargo, lo que realmente sacudió la dinámica de la noche fueron las inesperadas apariciones de dos figuras icónicas de la temporada pasada: Wendy Guevara y Sergio Mayer.

Sergio Mayer aparece sorpresivamente en La Casa de los Famosos México. Foto: (Captura de pantalla)

La ganadora de la primera edición del reality, Wendy, sorprendió a todos al aparecer dentro del “Elevador del Destino” para interactuar brevemente con los habitantes. Fiel a su estilo carismático, bromista y lleno de autenticidad, lanzó comentarios que provocaron risas y alivió la tensión del momento. “¡Yo ya estuve aquí, ya gané, ahora les toca a ustedes!” exclamó entre carcajadas.

Instantes después, el ambiente cambió completamente cuando Sergio Mayer, otro de los protagonistas más recordados de la edición anterior, hizo una aparición estelar. Su entrada desató aplausos, gritos de emoción y gestos de sorpresa dentro de la casa. Aunque su participación fue breve, Mayer ofreció consejos a los actuales concursantes y les recordó la importancia de jugar con estrategia y cabeza fría.

La reacción dentro de la casa fue inmediata. Alexis Ayala, visiblemente emocionado, confesó que le hubiera encantado ver a Sergio en persona. “Me hubiera gustado saludarlo y tener un momento con él”, comentó.

Wendy Guevara sorprende a Elaine Haro y Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México. Foto: (Captura de Pantalla)

Más tarde, en la postgala, Wendy Guevara compartió su sentir sobre esta reaparición especial. Afirmó que disfrutó mucho la experiencia y que le generó una gran emoción regresar, aunque fuera por unos minutos. “Me encantó volver, porque siento mucho cariño por esa casa. Es un lugar muy especial para mí”, declaró la influencer.

En tanto, las redes sociales no tardaron en reaccionar, y las etiquetas #WendyGuevara y #SergioMayer se colocaron rápidamente entre las tendencias. Los fans celebraron el gesto de la producción de reunir a dos íconos del programa con los nuevos habitantes, generando un puente emocional entre generaciones de participantes.

La gala del 11 de septiembre demostró que La Casa de los Famosos México sigue siendo un fenómeno televisivo capaz de sorprender, emocionar y conectar con su audiencia episodio tras episodio.