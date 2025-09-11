México

Sheinbaum lamenta asesinato de Charlie Kirk, activista de ultraderecha afín a Trump: “Estamos en contra de cualquier violencia”

La presidenta dijo que su gobierno condena los actos de violencia en contra de políticos

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum indicó que su gobierno
Sheinbaum indicó que su gobierno condena los actos de violencia política tras el asesinato de Charlie Kirk. | Jovani Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó y condenó el asesinato de Charlie Kirk, activista de ultraderecha republicano y fundador de la organización Turning Point USA, quien fue atacado ayer durante un foro estudiantil en Utah, Estados Unidos.

La mandataria afirmó que su gobierno está en contra de cualquier acto de violencia, principalmente hacia políticos, sin abundar en el tema.

“Lamentar este suceso que hubo en Estados Unidos, con este activista, esta persona, activista Charlie Kirk. Estamos en contra de cualquier violencia y particularmente violencia política, entonces nuestra condena a actos de este tipo”, dijo al comenzar su conferencia mañanera de hoy en Palacio Nacional.

Charlie Kirk, activista cercano al presidente estadounidense Donald Trump, fue asesinado ayer al recibir un balazo en un evento estudiantil en la Universidad del Valle de Utah.

El asesinato del activista también fue condenado por la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien al igual que Kirk es afín a la ideología conservadora.

En su cuenta de X, la legisladora panista consideró al ultraderechista “la luz de esperanza de una nueva generación de conversadores”, calificando el asesinato como un atentado contra todos los que comparten los mismos principios.

“Fue cobardemente asesinado en un debate público, en una universidad de los Estados Unidos. Su delito, expresar sus ideas sin restricciones y enfrentar el debate público con valentía.

“Charlie Kirk representaba la luz de esperanza de una nueva generación de conversadores que reivindican con pasión los valores tradicionales de occidente: la libertad, el merito, el orden, la unidad familiar, el patriotismo y el cristianismo. Por eso su asesinato es un atentado contra todos quienes compartimos esos principios”, dijo en la grabación.

¿Quién fue Charlie Kirk?

De acuerdo con información de la organización Turning Point USA, Charlie Kirk, de 31 años, fue el fundador y presidente de ese mismo movimiento estudiantil nacional dedicado a identificar, organizar y empoderar a jóvenes para promover los principios del libre mercado y un gobierno limitado.

Turning Point USA es la organización de activistas juveniles conservadores más grande y de mayor crecimiento de Estados Unidos, ya que tiene presencia en más de 3 mil campus de escuelas secundarias y universidades, más de 650 mil estudiantes miembros de por vida y 450 empleados a tiempo completo y parcial a nivel nacional.

Según reportó la BBCCharlie Kirk se destacó como un activista joven que recorrió los Estados Unidos participando como orador en eventos vinculados al movimiento Tea Party y al Partido Republicano. Su programa radial diario, centrado en el análisis político conservador, acumuló millones de seguidores en redes sociales.

El activista desempeñó un rol central en la campaña para impulsar el voto a favor de Donald Trump y otros candidatos republicanos en las elecciones de 2024, logrando registrar a decenas de miles de nuevos votantes y contribuyendo al resultado en Arizona.

Asistió a la toma de posesión de Trump en Washington D.C. y mantuvo una presencia habitual en la Casa Blanca. Desde la presidencia, se reconocía la influencia de Kirk sobre la base del movimiento MAGA.

Charlie fue incluido en la lista “30 menores de 30” de Forbes. Asimismo, fue el orador más joven en la Convención Nacional Republicana de 2016, así como el orador inaugural de la Convención Nacional Republicana de 2020.

Escribió cinco libros, entre ellos el número uno en ventas de Amazon y el New York Times, ‘La Doctrina MAGA: Las Únicas Ideas que Triunfarán en el Futuro’, de Broadside Books, un sello de HarperCollins; ‘La Estafa Universitaria: Cómo las Universidades Estadounidenses Están Bancarrotando y Lavando el Cerebro del Futuro de la Juventud Estadounidense’, de Winning Team Publishing, y “Revolución de Derecha: Cómo Vencer a los Progresistas y Salvar a Occidente’, publicado en 2024.

