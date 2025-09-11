Ricardo Anaya asegura que la Marina sufre un desgaste gracias a Morena

El panista Ricardo Anaya expresó su preocupación por el impacto que ha tenido la actual administración federal en el desempeño de la Marina de México. Según Anaya, el gobierno encabezado por Morena ha asignado a las Fuerzas Armadas tareas que corresponden a la autoridad civil, lo que ha generado un desgaste considerable en instituciones como la Marina.

Durante su declaración, Anaya destacó su respeto hacia las Fuerzas Armadas, pero enfatizó que la militarización de funciones públicas constituye un error. “La militarización es un error, por muchas razones, pero principalmente porque cuando se les asignan tareas que corresponden a los civiles, se les expone a un desgaste y hoy lo estamos viendo con la Marina”, afirmó Ricardo Anaya.

El político señaló que la Marina históricamente ha sido una de las instituciones más queridas y respetadas del país, pero advirtió que su prestigio se ha visto afectado. Anaya responsabilizó directamente a Morena, explicando que el partido en el poder les encomendó la supervisión de las aduanas, lo que los expuso a riesgos y a escándalos de corrupción. “Por culpa de Morena, le encargaron las aduanas y ahora tenemos a decenas de marinos acusados de traficar huachicol, de traficar fentanilo”, sostuvo.

En sus declaraciones, Ricardo Anaya insistió en que el papel de las Fuerzas Armadas debe limitarse a funciones de defensa nacional y auxilio en desastres, mientras que las tareas de seguridad pública y administración de aduanas deberían corresponder exclusivamente a civiles. “Las fuerzas armadas tienen que ser nuestra última línea de defensa, las que defiendan la soberanía nacional, las que salgan a nuestro rescate cuando hay desastres naturales y las que tengan el apoyo, el respaldo del pueblo de México”, puntualizó.

El legislador remarcó que el involucramiento de la Marina en funciones administrativas ha deteriorado su imagen y eficacia. “Tenemos instituciones que están desgastadas, que están debilitadas y que están distraídas en tareas que no les corresponden”, señaló.

“Este desgaste lo provocó Morena, porque aquí y en cualquier lugar, cuando a las fuerzas armadas se les asignan tareas civiles, se les somete a un desgaste que es profundamente equivocado”, comentó. Anaya concluyó que este argumento respalda su decisión y la de su bancada de rechazar cualquier iniciativa que mantenga a las Fuerzas Armadas en labores fuera de su ámbito esencial.

“La Marina está sufriendo un desgaste que no se merecía”, subrayó Anaya, quien reiteró que la integridad de las fuerzas armadas debe preservarse para no comprometer su imagen ni su capacidad de respuesta ante emergencias reales.