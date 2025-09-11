México

Ricardo Anaya asegura que la Marina sufre un desgaste gracias a Morena

En sus declaraciones, Ricardo Anaya insistió en que el papel de las Fuerzas Armadas debe limitarse a funciones de defensa nacional y auxilio en desastres

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar

El panista Ricardo Anaya expresó su preocupación por el impacto que ha tenido la actual administración federal en el desempeño de la Marina de México. Según Anaya, el gobierno encabezado por Morena ha asignado a las Fuerzas Armadas tareas que corresponden a la autoridad civil, lo que ha generado un desgaste considerable en instituciones como la Marina.

Durante su declaración, Anaya destacó su respeto hacia las Fuerzas Armadas, pero enfatizó que la militarización de funciones públicas constituye un error. “La militarización es un error, por muchas razones, pero principalmente porque cuando se les asignan tareas que corresponden a los civiles, se les expone a un desgaste y hoy lo estamos viendo con la Marina”, afirmó Ricardo Anaya.

El político señaló que la Marina históricamente ha sido una de las instituciones más queridas y respetadas del país, pero advirtió que su prestigio se ha visto afectado. Anaya responsabilizó directamente a Morena, explicando que el partido en el poder les encomendó la supervisión de las aduanas, lo que los expuso a riesgos y a escándalos de corrupción. “Por culpa de Morena, le encargaron las aduanas y ahora tenemos a decenas de marinos acusados de traficar huachicol, de traficar fentanilo”, sostuvo.

En sus declaraciones, Ricardo Anaya insistió en que el papel de las Fuerzas Armadas debe limitarse a funciones de defensa nacional y auxilio en desastres, mientras que las tareas de seguridad pública y administración de aduanas deberían corresponder exclusivamente a civiles. “Las fuerzas armadas tienen que ser nuestra última línea de defensa, las que defiendan la soberanía nacional, las que salgan a nuestro rescate cuando hay desastres naturales y las que tengan el apoyo, el respaldo del pueblo de México”, puntualizó.

El legislador remarcó que el involucramiento de la Marina en funciones administrativas ha deteriorado su imagen y eficacia. “Tenemos instituciones que están desgastadas, que están debilitadas y que están distraídas en tareas que no les corresponden”, señaló.

“Este desgaste lo provocó Morena, porque aquí y en cualquier lugar, cuando a las fuerzas armadas se les asignan tareas civiles, se les somete a un desgaste que es profundamente equivocado”, comentó. Anaya concluyó que este argumento respalda su decisión y la de su bancada de rechazar cualquier iniciativa que mantenga a las Fuerzas Armadas en labores fuera de su ámbito esencial.

“La Marina está sufriendo un desgaste que no se merecía”, subrayó Anaya, quien reiteró que la integridad de las fuerzas armadas debe preservarse para no comprometer su imagen ni su capacidad de respuesta ante emergencias reales.

Temas Relacionados

PANRicardo AnayaFuerzas ArmadasMorenamexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los riesgos de utilizar aceite de coco como desmaquillante

Aunque es conocido por ser un gran aliado para eliminar el maquillaje más resistente, existen algunos efectos adversos

Cuáles son los riesgos de

Explosión en calzada Ignacio Zaragoza en vivo: reabren la autopista México-Puebla a la altura del Puente de la Concordia

El vehículo transportaba gas, volcó e hizo explosión cerca del Puente de la Concordia

Explosión en calzada Ignacio Zaragoza

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quiénes serán los nominados de la séptima semana?

Los habitantes viven la séptima gala de nominación

La Casa de los Famosos

Qué pasa si aplico aceite de almendras en el rostro todos los días

Este ingrediente natural aporta diversos beneficios a la piel debido a sus propiedades altamente humectantes

Qué pasa si aplico aceite

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

El cuadro universitario negocia contrarreloj con un atacante internacional que busca minutos tras perder protagonismo en Europa

Un delantero con pasado en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a agente del Ministerio

Detienen a agente del Ministerio Público en Puebla acusado de solicitar 20 mil pesos tras localizar a joven desaparecida

Fiscalía de Jalisco incinera más de cuatro toneladas de drogas encontradas en Zapopan

Equipo de Junior H no ha solicitado apoyo a las autoridades de Baja California tras amenaza del CJNG por presentación

Conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos deja más de mil detenidos y 1,600 toneladas de precursores incautadas

Aseguran más de 24 millones de pesos en metanfetamina en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quiénes serán los nominados de la séptima semana?

Fernando Delgadillo prepara transmisión especial para dar detalles de su concierto en Naucalpan: “Habrá sorpresas”

Así será el BOKSUNA FEST: música, gastronomía y cultura coreana en CDMX

La Casa de los Famosos México 2025: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes

¿Un retiro espiritual? José Eduardo Derbez aclara por qué se fue del país dejando a su esposa y bebé

DEPORTES

Un delantero con pasado en

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

Este es el brillante anillo que entregará el CMB al ganador entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Esta es la oferta que Raúl Jiménez rechazó de un club de la Liga MX para volver a México

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez