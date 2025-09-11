Rescatan a empresario secuestrado en Guanajuato y detienen a 4 sospechosos | VIDEO

Los cuatro detenidos fueron presentados ante un juez, quien los vinculó a proceso penal por el delito de secuestro agravado. (FOTO: FGE Guanajuato)

El rescate de un empresario secuestrado en Salamanca, Guanajuato, concluyó con la detección de cuatro presuntos integrantes de una banda criminal. El operativo permitió liberar a la víctima con vida, sin que su familia entregara el dinero exigido como rescate.

La intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato y su Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) resultó en la captura de tres hombres y una mujer, así como en el aseguramiento de un arma de fuego, un vehículo y un inmueble en el municipio.

La acción policial se llevó a cabo tras la desaparición del empresario, de 37 años, quien fue secuestrado el 26 de agosto de 2025 en la comunidad de San Antonio de Mogotes, en el municipio de Valle de Santiago.

Según la información oficial proporcionada por la FGE, el rapto ocurrió poco después de que la víctima saliera de su negocio. Horas después, la familia comenzó a recibir llamadas de los secuestradores, quienes exigían fuertes sumas de dinero a cambio de su liberación.

La FGE ya vinculó a proceso a cuatro implicados en el secuestro. Crédito: X: @FGEGUANAJUATO

Los captores no solo realizaron llamadas telefónicas, sino que también enviaron audios, videos y fotografías en lo que se observaba al empresario sometido y con signos de violencia. Estas pruebas de vida, que mostraban a la víctima lesionada, buscaban presionar a la familia para que accediera a las demandas económicas.

Acciones inmediatas de las autoridades estatales permitieron un operativo limpio

Ante la gravedad de la situación, la familia denunció el secuestro y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto asumió la investigación. Un equipo de agentes, con apoyo de especialistas en manejo de crisis, acompañó a los familiares durante el proceso y recabó información clave para ubicar el paradero del empresario.

Las indagatorias permitieron localizar una vivienda en la colonia San José de los Naranjos, en Salamanca, donde se mantenía privada de la libertad a la víctima. Al ingresar al inmueble, los agentes detuvieron a María “N”, Octavio “N”, Ignacio “N” y José Antonio “N”, quien además se reportó que uno de ellos portaba un arma de fuego.

En el lugar también se aseguraron un vehículo y el propio inmueble, presuntamente utilizados para la comisión del delito.

Los secuestradores, quienes exigían fuertes sumas de dinero a cambio de su liberación. | Jovani Pérez

Rescate del empresario y proceso de los detenidos

El empresario fue rescatado con vida y confirmó a las autoridades que sus captores le exigieron dinero a cambio de su libertad y que sufrió una lesión en la mano derecha durante el cautiverio.

Por su parte, la Fiscalía destacó que la liberación se logró sin que la familia entregara el rescate solicitado por los secuestradores.

Tras la oración, los cuatro detenidos fueron presentados ante un juez, quien los vinculó a proceso penal por el delito de secuestro agravado. El proceso judicial continuará para determinar la responsabilidad de cada uno y las sanciones correspondientes conforme a la ley.