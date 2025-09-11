Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 11 de septiembre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 11 de septiembre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 11 de septiembre

La onda tropical núm. 31 se desplazará lentamente sobre el sureste y sur del territorio nacional, se asocia con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, además de un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente del país, condiciones que originarán lluvias puntuales intensas en las regiones mencionadas; así como lluvias fuertes a muy fuertes en el centro de la República Mexicana.

Por su parte, el frente núm. 2 se extiende con características de estacionario sobre el noreste de México, continuará interaccionando con divergencia, generando lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y San Luis Potosí; además de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León. Se prevé que, al final del día, el frente núm. 2 se desplace hacia el norte del golfo de México, dejando de afectar al país.

Una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias fuertes a puntuales intensas en la península de Yucatán.

A su vez, el monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio mexicano, además de divergencia, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán; chubascos en Chihuahua; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Jalisco.

Simultáneamente, el frente frío núm. 3 se extiende sobre Baja California asociado con la corriente en chorro subtropical, propiciando vientos fuertes con tolvaneras, lluvias aisladas y un refrescamiento de las temperaturas en dicha entidad.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (este), Jalisco (centro y oeste), Guerrero (centro, este y oeste), Oaxaca (suroeste, norte y este), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Chiapas, Tabasco y Campeche (suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua y Coahuila. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Guerrero y Oaxaca. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora y Puebla. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (costa sur), Chiapas, Tabasco (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costa de Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.