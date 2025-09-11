México

Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 11 de septiembre

Pronóstico meteorológico para salir antes de casa y evitar sorpresas en la calle

Por Infobae Noticias

Guardar
Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 11 de septiembre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 11 de septiembre

La onda tropical núm. 31 se desplazará lentamente sobre el sureste y sur del territorio nacional, se asocia con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, además de un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente del país, condiciones que originarán lluvias puntuales intensas en las regiones mencionadas; así como lluvias fuertes a muy fuertes en el centro de la República Mexicana.

Por su parte, el frente núm. 2 se extiende con características de estacionario sobre el noreste de México, continuará interaccionando con divergencia, generando lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y San Luis Potosí; además de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León. Se prevé que, al final del día, el frente núm. 2 se desplace hacia el norte del golfo de México, dejando de afectar al país.

Una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias fuertes a puntuales intensas en la península de Yucatán.

A su vez, el monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio mexicano, además de divergencia, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán; chubascos en Chihuahua; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Jalisco.

Simultáneamente, el frente frío núm. 3 se extiende sobre Baja California asociado con la corriente en chorro subtropical, propiciando vientos fuertes con tolvaneras, lluvias aisladas y un refrescamiento de las temperaturas en dicha entidad.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

ARCHIVO - El sol se
ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (este), Jalisco (centro y oeste), Guerrero (centro, este y oeste), Oaxaca (suroeste, norte y este), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Chiapas, Tabasco y Campeche (suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua y Coahuila. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Guerrero y Oaxaca. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora y Puebla. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (costa sur), Chiapas, Tabasco (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costa de Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Ya son cuatro muertos y 90 heridos tras explosión en Puente de la Concordia en Iztapalapa

De los hospitalizados, al menos 10 ya han sido dados de alta

Ya son cuatro muertos y

La Casa de los Famosos México en vivo: Se definen las nominaciones y 7 habitantes están en riesgo de salir

Los habitantes viven la séptima gala de nominación

La Casa de los Famosos

Explosión en calzada Ignacio Zaragoza en vivo: suman 4 muertos y 90 heridos

El vehículo transportaba gas, volcó e hizo explosión cerca del Puente de la Concordia

Explosión en calzada Ignacio Zaragoza

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la séptima semana

Una vez más la dinámica para nominar fue modificada lo cual provocó gran tensión dentro de la casa

La Casa de los Famosos

Juez frena captura del contralmirante Fernando Farías, acusado de encabezar red de huachicol fiscal

En el recurso, el contralmirante acusó que el pasado 26 de agosto fue detenido por supuestos agentes que lo golpearon y le exigieron 50 mil pesos

Juez frena captura del contralmirante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez frena captura del contralmirante

Juez frena captura del contralmirante Fernando Farías, acusado de encabezar red de huachicol fiscal

Detienen a agente del Ministerio Público en Puebla acusado de solicitar 20 mil pesos tras localizar a joven desaparecida

Fiscalía de Jalisco incinera más de cuatro toneladas de drogas encontradas en Zapopan

Equipo de Junior H no ha solicitado apoyo a las autoridades de Baja California tras amenaza del CJNG por presentación

Conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos deja más de mil detenidos y 1,600 toneladas de precursores incautadas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Se definen las nominaciones y 7 habitantes están en riesgo de salir

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la séptima semana

Fernando Delgadillo prepara transmisión especial para dar detalles de su concierto en Naucalpan: “Habrá sorpresas”

Así será el BOKSUNA FEST: música, gastronomía y cultura coreana en CDMX

La Casa de los Famosos México 2025: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes

DEPORTES

Un delantero con pasado en

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

Este es el brillante anillo que entregará el CMB al ganador entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Esta es la oferta que Raúl Jiménez rechazó de un club de la Liga MX para volver a México

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez