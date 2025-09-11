México

Pronóstico del estado del tiempo en Puebla de Zaragoza para este 11 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este jueves en Puebla de Zaragoza, México.

La probabilidad de lluvia para este jueves en Puebla de Zaragoza es de 87% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 82% en el transcurso del día y del 58% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 22 grados y un mínimo de 13 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica llegarán a un nivel de hasta 9.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Puebla

El clima en Puebla es principalmente templado con diferentes grados de humedad, siendo el verano cuando más lluvias se presentan aunque la ausencia de ellas se explica debido a las altas montañas que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

Por zonas, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En territorio poblano la temperatura anual oscila entre los 11 y 27 grados. A los viajeros se les recomienda visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es ameno.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), recientemente la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaPuebla de ZaragozaPueblamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Cuáles son los riesgos de utilizar aceite de coco como desmaquillante

Aunque es conocido por ser un gran aliado para eliminar el maquillaje más resistente, existen algunos efectos adversos

Cuáles son los riesgos de

Explosión en calzada Ignacio Zaragoza en vivo: reabren la autopista México-Puebla a la altura del Puente de la Concordia

El vehículo transportaba gas, volcó e hizo explosión cerca del Puente de la Concordia

Explosión en calzada Ignacio Zaragoza

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quiénes serán los nominados de la séptima semana?

Los habitantes viven la séptima gala de nominación

La Casa de los Famosos

Qué pasa si aplico aceite de almendras en el rostro todos los días

Este ingrediente natural aporta diversos beneficios a la piel debido a sus propiedades altamente humectantes

Qué pasa si aplico aceite

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

El cuadro universitario negocia contrarreloj con un atacante internacional que busca minutos tras perder protagonismo en Europa

Un delantero con pasado en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a agente del Ministerio

Detienen a agente del Ministerio Público en Puebla acusado de solicitar 20 mil pesos tras localizar a joven desaparecida

Fiscalía de Jalisco incinera más de cuatro toneladas de drogas encontradas en Zapopan

Equipo de Junior H no ha solicitado apoyo a las autoridades de Baja California tras amenaza del CJNG por presentación

Conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos deja más de mil detenidos y 1,600 toneladas de precursores incautadas

Aseguran más de 24 millones de pesos en metanfetamina en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quiénes serán los nominados de la séptima semana?

Fernando Delgadillo prepara transmisión especial para dar detalles de su concierto en Naucalpan: “Habrá sorpresas”

Así será el BOKSUNA FEST: música, gastronomía y cultura coreana en CDMX

La Casa de los Famosos México 2025: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes

¿Un retiro espiritual? José Eduardo Derbez aclara por qué se fue del país dejando a su esposa y bebé

DEPORTES

Un delantero con pasado en

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

Este es el brillante anillo que entregará el CMB al ganador entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Esta es la oferta que Raúl Jiménez rechazó de un club de la Liga MX para volver a México

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez