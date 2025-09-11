México

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre: marcha lenta en estas cinco Líneas del STC por fuertes lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Por Omar Martínez,Mariana CamposyAnayeli Tapia Sandoval

21:07 hsHoy

Metro actualiza estado de Líneas que presentan marcha lenta por lluvias la tarde de hoy jueves 11 de septiembre

El Metro de la Ciudad de México notificó que ya aumentaron tres Líneas que presentan marcha lenta debido a las fuertes lluvias de hoy jueves 11 de septiembre.

Se trata de las Líneas: 5, 8, 9, A y B. Sugirió tomar previsiones debido a este aviso.

Estas Líneas del Metro de
Estas Líneas del Metro de CDMX presentan retrasos por lluvias hoy jueves 11 de septiembre. Foto: X/@MetroCDMX.
20:43 hsHoy

Metro de CDMX anuncia marcha lenta por lluvias en dos Líneas

A través de sus redes sociales oficiales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó de marcha lenta en dos rutas por las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves 11 de septiembre.

Se trata de las Líneas 8 y B de este medio de transporte público.

12:39 hsHoy

Metrobús CDMX

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 11 de septiembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Por Omar López

Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
12:38 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
11:15 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 11 de septiembre.

¿Cómo aliviar el dolor en

David Faitelson y Andrés Vaca

Euro: cotización de cierre hoy

Explosión en el Puente de

Qué horario tendrán el Metro,

A seis meses de los

Antiguo centro penitenciario en Tennessee,

Se confirmó la lesión que

