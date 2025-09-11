Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre: marcha lenta en estas cinco Líneas del STC por fuertes lluvias

<br> <br> <br> <br>

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 11 de septiembre.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se trata de las Líneas 8 y B de este medio de transporte público.

A través de sus redes sociales oficiales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó de marcha lenta en dos rutas por las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves 11 de septiembre.

Se trata de las Líneas: 5, 8, 9, A y B. Sugirió tomar previsiones debido a este aviso.

El Metro de la Ciudad de México notificó que ya aumentaron tres Líneas que presentan marcha lenta debido a las fuertes lluvias de hoy jueves 11 de septiembre.

Metro actualiza estado de Líneas que presentan marcha lenta por lluvias la tarde de hoy jueves 11 de septiembre

