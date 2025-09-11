Más de 15 mil mujeres en Toluca ya cuentan con el programa Mujeres con Bienestar

Mujeres con Bienestar suma a 15 mil beneficiadas de Toluca (Gob. Edomex)

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, continúa fortaleciendo la política social con perspectiva de género a través del programa Mujeres con Bienestar, que busca mejorar la calidad de vida de las mexiquenses.

En esta ocasión, tres mil mujeres de Toluca recibieron sus tarjetas de apoyo, con lo cual el número de beneficiarias en el municipio ya supera las 15 mil.

Durante la entrega, Juan Carlos González Romero, Secretario del ramo, subrayó que el programa otorga un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales, que las nuevas beneficiarias comenzarán a recibir en la primera semana de octubre, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Destacó que este recurso se entrega de manera libre para que cada mujer lo utilice según sus necesidades.

El funcionario señaló que esta estrategia no es un obsequio del Gobierno, sino un acto de justicia social, reconociendo el esfuerzo que las mujeres realizan en el hogar y en sus comunidades. “No es una dádiva que da el Gobierno, es un derecho y es justicia social porque ustedes se han dedicado al hogar”, afirmó.

El programa Mujeres con Bienestar no se limita al apoyo económico, sino que incluye servicios adicionales como tarifa preferencial en transporte público, seguro de vida, acceso a un centro de capacitación digital, así como asistencia médica, dental, oftalmológica, psicológica, nutricional, legal, financiera, veterinaria y funeraria.

Entrega de programas complementarios

Alimentación para el Bienestar Edomex

En su intervención, González Romero destacó también la importancia de la oferta educativa que se brinda a través de este esquema.

“El año pasado entregamos cuatro mil títulos: tres mil de preparatoria y mil de universidad. No saben la alegría que nos da porque terminar los estudios las va a seguir empoderando; es tiempo de mujeres, aprovéchenlo”, expresó.

Asimismo, en el evento se entregaron de forma simbólica otros programas sociales como Alimentación para el Bienestar, dirigido a mujeres de 50 a 64 años, y Servir para el Bienestar, que apoya a personas con discapacidad para caminar.

Con estas acciones, el Gobierno mexiquense reafirma su compromiso de colocar a las mujeres en el centro de las políticas públicas, brindándoles herramientas para impulsar su desarrollo integral y transformar sus condiciones de vida.