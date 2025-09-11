La mujer rey, una película histórica que arrasa entre los usuarios de Netflix México

En la década de 1820, en África, una unidad militar exclusivamente femenina del reino de Dahomey se prepara para luchar contra las tropas invasoras del Imperio de Oyo. Foto: Sony

El fenómeno del streaming ha transformado radicalmente los hábitos de consumo audiovisual en México, y Netflix se mantiene como el referente indiscutible en este sector, con una oferta que abarca desde producciones galardonadas hasta estrenos recientes que rápidamente captan la atención del público.

En el ranking semanal de popularidad, destaca la presencia de títulos como “Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)”, donde las estrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey alternan su vida en los escenarios con la defensa de sus seguidores frente a amenazas sobrenaturales.

Otro filme que ha captado la atención es “La mujer rey”, una narración inspirada en hechos reales ocurridos en el Reino de Dahomey, uno de los estados africanos más poderosos entre los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca y Nawi, quienes lideran una unidad militar femenina en la defensa de su pueblo frente a la esclavitud y la destrucción.

El listado de las películas más populares de Netflix México

1. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio. Crédito: Netflix Latinoamérica

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

2. La mujer rey

Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

3. Número desconocido: Falsa identidad en el instituto

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este enrevesado documental revela la impactante respuesta. (Netflix)

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

4. Canta con las guerreras k-pop

K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

¡Ahora es TU momento! Prepárate para tomar el micrófono y cantar tus canciones favoritas a todo pulmón con esta magnífica versión para fans de la exitosa película.

5. El cielo sí existe

En un pequeño pueblo, un padre debe reunir el coraje suficiente para contarle a todo el mundo una extraordinaria experiencia que ha cambiado la vida de su hijo: tras una operación en el hospital, el pequeño, de tan solo cuatro años, afirma haber estado en el cielo y haberse sentado en el regazo de Jesús. Todos creen que son imaginaciones del niño, pero este demuestra saber cosas imposibles de saber.

6. Rápido y furioso 5

Desde que Brian O’Conner (Paul Walker) y Mia Toretto (Jordana Brewster) sacaron a Dom Toretto (Vin Diesel) de la cárcel, se han visto obligados a huir y cruzar muchas fronteras para evitar a la policía. Atrapados en Río de Janeiro, una vez más tienen que darse a la fuga si quieren conservar la libertad. Pero los tres saben muy bien que la única posibilidad que tienen de poner fin a esta situación es enfrentarse de una vez por todas al empresario corrupto que quiere verlos muertos. Pero éste no es el único que les sigue la pista.

7. Telaraña

El detective Cross recibe la ayuda del agente secreto Jezzie Flannigan para capturar a un misterioso psicópata esquizofrénico, que trama sus planes con la misma precisión con la que una araña teje su tela. Crédito Paramount.

Morgan Freeman vuelve a interpretar el personaje de Alex Cross, que ya había recreado en ‘El coleccionista de amantes’, un detective de policía, psicólogo y novelista de éxito del distrito central de Washington que ha renunciado a seguir practicando juegos mentales con los criminales.. hasta que un metódico depredador, Gary Soneji, comete un atrevido secuestro y provoca que Cross se involucre dejando una prueba del caso en su buzón de correo. Soneji no busca ningún tipo de rescate, sino algo mucho más importante: un lugar en los libros de historia, quiere que Cross escriba sobre él después de haber cometido el crimen del siglo. Soneji planifica cada uno de sus movimientos como una araña que tiende su red. Y tanto Cross como la agente del servicio secreto Jezzie Flannigan emprenden una carrera contrarreloj para tratar de detenerle.

8. Rápido y furioso

(Peter Mountain/Universal Pictures vía AP)

Una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar camiones en plena marcha desde vehículos deportivos. La policía decide infiltrar a un hombre en el mundo de las carreras ilegales para descubrir posibles sospechosos. El joven y apuesto Brian entra en el mundo del tuning donde conoce a Dominic, rey indiscutible de este mundo y sospechoso número uno, pero todo se complica cuando se enamora de la hermana de éste.

9. Los desenredos del amor (고백의 역사)

En esta película de enamoramientos y rizos, una adolescente flechada está decidida a conquistar al galán de la escuela con la ayuda de un ingenioso estudiante de intercambio. Netflix

Una adolescente enamoradiza planea conquistar al rompecorazones del instituto alisando su melena rizada.. hasta que un nuevo alumno lo cambia todo.

10. El club del crimen de los jueves

La película se estrenará en Netflix el próximo 28 de agosto. (Netflix España)

Un grupo de jubilados aficionados a resolver casos antiguos se enfrenta a un asesinato real cargado de misterio en esta comedia de humor negro basada en la novela homónima.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.