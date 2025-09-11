México

Fiscalía de Jalisco incinera más de cuatro toneladas de drogas encontradas en Zapopan

Durante el acto se calcinaron 4 toneladas, 202 kilos y 545 gramos de metanfetaminas, marihuana y otras sustancias

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Quema de diversas drogas en
Quema de diversas drogas en Jalisco (Foto: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, llevó a cabo un operativo para la eliminación de 4 toneladas 202 kilos 545 gramos de clorhidrato de cocaína, metanfetamina y marihuana, así como 10 litros 158 mililitros de sustancias como delta 8 thc, delta 9 thc, ketamina y mdma (sustancias utilizadas para la elaboración de éxtasis y cristal).

Además, se incineraron 936 unidades de psicotrópicos y 485 objetos del delito, entre los que se encontraban chalecos, pipas, cascos y equipos electrónicos, que según informan las autoridades, se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad. Por otra parte, se dio a conocer que se contó con la presencia de peritos forenses y personal del Órgano Interno de Control (OIC).

Según ha informado la fiscalía del estado, las drogas destruidas estaban relacionadas con investigaciones en curso sobre delitos contra la salud, en las que participan autoridades locales, estatales y federales, como lo son Guardia Nacional y la Secretaria de Defensa Nacional.

<b>Incineración de drogas en Jalisco y otros estados</b>

Quema de drogas y objetos
Quema de drogas y objetos del delito en diversos estados (FOTO: FGR)

Los hechos ocurridos no son aislados, pues a inicios de este año la Fiscalía General de la Republica (FGR) informó sobre la quema de 30 toneladas de drogas como marihuana, cocaína, metanfetamina, efedrina, heroína, diversos psicotrópicos y fentanilo, que fueron decomisadas entre enero y diciembre de 2024 en los estados de Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas.

Las operaciones se llevaron a cabo en coordinación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y el Órgano Interno de Control (OIC).

Por otra parte, también fueron incinerados 886 mil litros 548 mililitros de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, así como 626 mil 180 tabletas y seis mil 961 objetos del delito.

Mientras tanto, en Sinaloa se llevó a cabo otra incineración de narcóticos en el ejido Los Becos, al sur de Culiacán. La operación estuvo a cargo de fuerzas de seguridad estatal, así como el ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

En ella fueron quemados 236 kilogramos de cocaína, 301 kilos de metanfetaminas, 79 litros de cristal, 2 toneladas 55 kilos de mariguana y 457 kilogramos de diversos narcóticos y sustancias tales como lactosa, resina de Cannabis y plantas de amapola.

Asimismo se destruyeron 186 maquinas tragamonedas y 270 objetos de delito, como chalecos con placas balísticas, porta cargadores, cascos, vestimenta táctica y centrifugadoras.

Temas Relacionados

JaliscoZapopanFGRMetanfetaminasNarco en Mexicomexico-noticias

Más Noticias

Así será el BOKSUNA FEST: música, gastronomía y cultura coreana en CDMX

Influencers, artistas y creadores de contenido se suman a una jornada que celebra la diversidad

Así será el BOKSUNA FEST:

La Casa de los Famosos México 2025: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: fans del programa señalan supuesto fraude en la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ofrece acompañamiento a afectados por la explosión en Iztapalapa

En total 13 integrantes de la CDHCM participan en el operativo: uno permanece en el lugar del siniestro y los otros 12 están distribuidos en hospitales

La Comisión de Derechos Humanos

Por qué explotó la pipa de gas en Puente de la Concordia, esto dijo Clara Brugada

El accidente provocó la muerte de al menos tres personas

Por qué explotó la pipa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Equipo de Junior H no

Equipo de Junior H no ha solicitado apoyo a las autoridades de Baja California tras amenaza del CJNG por presentación

Conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos deja más de mil detenidos y 1,600 toneladas de precursores incautadas

Aseguran más de 24 millones de pesos en metanfetamina en Sinaloa

Caen ocho presuntos miembros de un grupo criminal en Tamaulipas, uno es originario de EEUU

Sacerdote resulta herido tras intento de robo en carretera de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¿Un retiro espiritual? José Eduardo

¿Un retiro espiritual? José Eduardo Derbez aclara por qué se fue del país dejando a su esposa y bebé

Qué significa Tijuana 664, la frase que siempre dice Emiliano Aguilar

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la noche de hoy 10 de septiembre

Maribel Guardia cambiará de casa tras separarse de las cenizas de Julián Figueroa dos años después de su muerte

90’s Pop Tour Antro: elenco da detalles del próximo concierto de tres días en la CDMX

DEPORTES

Esta es la oferta que

Esta es la oferta que Raúl Jiménez rechazó de un club de la Liga MX para volver a México

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez

Mauricio Sulaimán denuncia que fue vetado de la pelea Canelo vs Crawford y no podrá entregar el cinturón del CMB

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 8 serán transmitidos por televisión abierta