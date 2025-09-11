Fiscalía de Jalisco incinera más de cuatro toneladas de drogas encontradas en Zapopan

Quema de diversas drogas en Jalisco (Foto: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, llevó a cabo un operativo para la eliminación de 4 toneladas 202 kilos 545 gramos de clorhidrato de cocaína, metanfetamina y marihuana, así como 10 litros 158 mililitros de sustancias como delta 8 thc, delta 9 thc, ketamina y mdma (sustancias utilizadas para la elaboración de éxtasis y cristal).

Además, se incineraron 936 unidades de psicotrópicos y 485 objetos del delito, entre los que se encontraban chalecos, pipas, cascos y equipos electrónicos, que según informan las autoridades, se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad. Por otra parte, se dio a conocer que se contó con la presencia de peritos forenses y personal del Órgano Interno de Control (OIC).

Según ha informado la fiscalía del estado, las drogas destruidas estaban relacionadas con investigaciones en curso sobre delitos contra la salud, en las que participan autoridades locales, estatales y federales, como lo son Guardia Nacional y la Secretaria de Defensa Nacional.

<b>Incineración de drogas en Jalisco y otros estados</b>

Quema de drogas y objetos del delito en diversos estados (FOTO: FGR)

Los hechos ocurridos no son aislados, pues a inicios de este año la Fiscalía General de la Republica (FGR) informó sobre la quema de 30 toneladas de drogas como marihuana, cocaína, metanfetamina, efedrina, heroína, diversos psicotrópicos y fentanilo, que fueron decomisadas entre enero y diciembre de 2024 en los estados de Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas.

Las operaciones se llevaron a cabo en coordinación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y el Órgano Interno de Control (OIC).

Por otra parte, también fueron incinerados 886 mil litros 548 mililitros de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, así como 626 mil 180 tabletas y seis mil 961 objetos del delito.

Mientras tanto, en Sinaloa se llevó a cabo otra incineración de narcóticos en el ejido Los Becos, al sur de Culiacán. La operación estuvo a cargo de fuerzas de seguridad estatal, así como el ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

En ella fueron quemados 236 kilogramos de cocaína, 301 kilos de metanfetaminas, 79 litros de cristal, 2 toneladas 55 kilos de mariguana y 457 kilogramos de diversos narcóticos y sustancias tales como lactosa, resina de Cannabis y plantas de amapola.

Asimismo se destruyeron 186 maquinas tragamonedas y 270 objetos de delito, como chalecos con placas balísticas, porta cargadores, cascos, vestimenta táctica y centrifugadoras.