México

Euro: cotización de cierre hoy 11 de septiembre en México

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 21,66 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,6% con respecto a los 21,79 pesos de la jornada previa.

En los últimos siete días, el euro marca un descenso 0,75% aunque, por el contrario, en términos interanuales acumula aún un ascenso del 0,24%.

En relación a días previos, sumó dos sesiones consecutivas de bajada. La volatilidad referente a la última semana fue de 6,61%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (11,41%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

El peso mexicano y el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 11 de septiembre

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Así está la calidad del

El principal indicador de la BMV registró alza de 1,76% al cierre de este 11 de septiembre

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la

¿Dónde y a qué hora ver el juego 2 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco?

Los Pingos se llevaron la primera victoria y buscarán hacer valer la localía en el estadio Alfredo Harp Helú

¿Dónde y a qué hora

Guana hace inesperada confesión a Aldo de Nigris sobre la prueba del líder en la que se le acusó de hacer trampa

El comediante reveló la estrategia con la que logró armar el rompecabezas que lo llevó a la suite junto a Shiky

Guana hace inesperada confesión a

¿Cómo aliviar el dolor en las articulaciones de las manos? Frota este aceite esencial para calmar las molestias

El uso externo de este producto natural favorece la recuperación de tejidos afectados por golpes, esguinces o contusiones, gracias a sus compuestos con acción antiinflamatoria y vasodilatadora, según prácticas habituales en fitoterapia

¿Cómo aliviar el dolor en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Huachicol fiscal en México: reportan

Huachicol fiscal en México: reportan 555 empresas y 8 puertos vinculados con el crimen organizado

Congresista de EEUU aseguró que “México toma en serio la corrupción” tras la captura de Roberto Farías por huachicol fiscal

Delegado de la FGR en Sonora es ligado a casos de huachicol, niega supuesta detención

Imponen prisión preventiva a mujer por presunto feminicidio en Ciudad Juárez, habría extraído neonato a joven embarazada

Harfuch refuerza seguridad en Sinaloa tras cuarta reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: habitantes pelearán por el robo de salvación

Florinda Meza llama “pend....” a exparejas que tuvo antes de Chespirito y reaviva críticas en su contra

Quién es Kim Shantal, la tercera confirmada de La Granja VIP 2025 en TV Azteca

Bad Bunny confiesa que ignoró a EEUU de su gira de conciertos en apoyo a los migrantes

Tercer confirmado de La Granja VIP 2025: esta famosa youtuber llega al 24/7 del reality de TV Azteca

DEPORTES

¿Dónde y a qué hora

¿Dónde y a qué hora ver el juego 2 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco?

David Faitelson y Andrés Vaca aplauden la llegada de Memo Ochoa al Limassol de Chipre: “Imposible juzgarlo”

Este es el salario de Anthony Martial, posible nuevo delantero de los Rayados de Monterrey

Bandido revela que su familia es la base de su éxito en la lucha libre: “Ellos estuvieron en las buenas, malas y peores”

Noche de UFC en San Antonio: cinco mexicanos buscarán la victoria en el octágono este 13 de septiembre