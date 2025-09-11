México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 11 de septiembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Por Omar López

Guardar
El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

Para este jueves se pronóstica una temperatura máxima de 25° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 21 km/h , por su parte, la nubosidad será de 91% con probabilidad de lluvia del 60% antes del anochecer.

¿Cómo suele ser el clima en Veracruz?

La ciudad de Veracruz, también
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

La temporada de huracanes del Atlántico

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de huracanes del Atlántico, que afecta parcialmente el Golfo de México y el puerto de Veracruz se extiende principalmente de junio a noviembre y se caracteriza por fuertes lluvias, vientos intensos y aumento en la altura del oleaje.

En promedio, Veracruz puede ser afectado directamente por uno o dos huracanes o tormentas tropicales por temporada, aunque tormentas menores o sistemas asociados (como ondas tropicales) pueden causar lluvias intensas con mayor frecuencia.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoVeracruzClimamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 11 de septiembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Afectaciones de este momento en

¿Quién fue Pedro Sainz de Baranda? Figura clave en la consumación de la independencia de México

La naciente Marina Armada jugó un papel importante en la consolidación de una patria independiente y soberana

¿Quién fue Pedro Sainz de

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Cómo se encuentra la calidad

Estos son los beneficios del té de romero para las várices y la circulación sanguínea

Esta bebida puede favorecer la salud vascular y mejorar el bienestar general

Estos son los beneficios del

Alicia se convirtió en escudo humano: protegió a su nieta de dos años de la explosión en el Puente de la Concordia

Alicia permanece en terapia intensiva con quemaduras en 98% del cuerpo

Alicia se convirtió en escudo
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Traiciones pactadas? Así protege Joaquín

¿Traiciones pactadas? Así protege Joaquín Guzmán López a Los Chapitos mientras coopera con EEUU, según David Saucedo

Cae Alejandro “N”, alias ‘El Choko’, presunto líder de La Chokiza

Juez frena captura del contralmirante Fernando Farías, acusado de encabezar red de huachicol fiscal

Detienen a agente del Ministerio Público en Puebla acusado de solicitar 20 mil pesos tras localizar a joven desaparecida

Fiscalía de Jalisco incinera más de cuatro toneladas de drogas encontradas en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada del jueves tras la nominación y cena de nominados?

Guana promete raparse a cambio de salvar a Dalílah Polanco y Shiky de la eliminación

Alexis Ayala rompe el silencio: confiesa que intentó suicidarse y que entró a LCDLFM quebrado económicamente

Florinda Meza responde a la polémica serie y defiende su amor con Chespirito: “Nunca me llegué a sentir culpable”

Dalílah Polanco y Alexis Ayala protagonizan momento de máxima tensión en la cena de nominados

DEPORTES

Un delantero con pasado en

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

Este es el brillante anillo que entregará el CMB al ganador entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Esta es la oferta que Raúl Jiménez rechazó de un club de la Liga MX para volver a México

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez