BMV registra importantes ganancias este 11 de septiembre

Estas son las funciones principales de la Bolsa Mexicana de Valores, que permite tanto a empresas como a gobiernos financiar proyectos

Buen inicio de jornada para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que comenzó la sesión de este 11 de septiembre con importantes ganancias. El principal índice de referencia del mercado nacional avanzó casi un punto porcentual durante las primeras horas de este jueves.

El índice S&P/BMV IPC comienza la sesión con notables subidas del 0,94%, hasta los 61.057,52 puntos, tras la apertura. Con esto, la BMV suma cinco jornadas de apertura consecutivas en verde.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos pese a los malos datos económicos en Estados Unidos y las presiones arancelarias del presidente Donald Trump.

Se presentó ante el Congreso una iniciativa para imponer aranceles, entre 10% y 50%, a países con los que México no cuenta con un tratado comercial, esto con el objetivo de “proteger la industria nacional” y “cumplir con algunos requerimientos de Donald Trump”.

La inflación al consumidor en Estados Unidos presentó un aumento de 2.9% anual, desde 2.7% previo, alineándose con las expectativas del mercado, lo que muestra un comportamiento relativamente estable ante la incertidumbre arancelaria.

Por otro lado, las solicitudes iniciales por seguro de desempleo fueron de 263 mil durante la semana pasada, frente a las previsiones de 235 mil, ubicándose en su nivel más alto en casi cuatro años.

Esto ha impulsado las apuestas por más recortes a la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) el resto del año.

En México, la producción industrial de julio presentó una contracción de 2.7% anual, profundizando la caída previa de 0.4% e incumplió ampliamente con la previsión de -0.9%. El dato de hoy implicó la cuarta caída consecutiva de la producción industrial, afectada en gran parte por la minería.

En el plano corporativo, las acciones de Oracle repuntaron 36% tras evaluar las expectativas de crecimiento de la nube de la compañía.

En relación a los últimos siete días, el índice mexicano registra un ascenso 0,96%, de manera que en el último año aún mantiene un incremento del 22,57%.

Edicio del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, que está integrado por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que engloba a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Finalmente, aparece el Nasdaq 100, que reúne a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más fuertes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que figura como el preponderante de China, conformado por las compañías más destacadas de la Bolsa de Shanghái. El mismo papel que interpretan el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más prestigiosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas forman parte del patrimonio del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

De igual manera, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.