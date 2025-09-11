México

Detienen a “El Shory”, presunto integrante de célula delictiva ligada al Cártel de los Arellano Félix

La detención fue derivada de un homicidio cometido en febrero de este año

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Crédito: Especial
Crédito: Especial

La Fiscalía General del estado de Baja California dio a conocer la detención de Juan Carlos “N”, conocido como “El Shory”. Los hechos ocurrieron la noche de este 9 de septiembre, en la colonia Xicoténcatl Leyva Alemán de Tijuana, tras una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California.

Según la información a la que Infobae México tuvo acceso, la captura fue realizada a las 22:10 horas en la calle Vista al Mar, fue resultado de un proceso de investigación que combinó labores de gabinete y trabajo de campo por parte de la Agencia Estatal de Investigación, adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Vida.

La investigación por la que “El Shory” fue detenido señala que el 16 de febrero de 2025, alrededor de las 02:00 horas, disparó en repetidas ocasiones contra una persona. Debido a las heridas provocadas, la víctima finamente murió.

Este hecho motivó la emisión de la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, misma que la Fiscalía General del Estado destacó que representa un avance en la procuración de justicia en la entidad. “Con esta acción, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la procuración de justicia, caiga quien caiga”, subrayó la institución en su comunicado

Según información revelada por el Semanario Zeta, Juan Carlos Fierro Puga, alias “El Shoriy”, de 23 años de edad y originario de Tijuana, Baja California, está relacionado con una célula del grupo criminal del Cártel Arellano Félix (CAF).

¿Quiénes son los Arellano Félix?

El Cártel de los Arellano
El Cártel de los Arellano Félix y sus inicios (Infobae)

El origen de los Arellano Félix se remonta a Culiacán, Sinaloa, un lugar conocido como la Cuna del Narco en México. Allí comenzó su historial delictivo, inicialmente con el contrabando de aparatos electrónicos y ropa. Este primer negocio ilegal marcó el inicio de una trayectoria que, con el tiempo, evolucionaría hacia el narcotráfico a gran escala.

La organización fue fundada por los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix, quienes extendieron sus actividades ilícitas a lo largo de varias décadas, dejando una profunda huella en la región. Tras sus primeras incursiones en el contrabando, los hermanos se trasladaron a Jalisco, donde establecieron vínculos clave para su futuro en el crimen organizado.

En ese estado conocieron a Javier Caro Payán, quien en ese momento era responsable de la plaza de Tijuana para el Cártel de Guadalajara. Esta organización estaba bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes. La estructura del Cártel de los Arellano Félix no se limitó únicamente a Ramón y Benjamín; otros miembros de la familia también participaron activamente en la organización, consolidando así una red criminal que operó con violencia y poder durante un extenso periodo.

Temas Relacionados

El ShoryCAFArellano FélxTijuanaBaja CaliforniaNarco en Méxxicomexico-noticias

Más Noticias

Mauricio Herrera usa andadera a sus 91 años y sigue trabajando: “No puedo dejar la actuación”

El legendario actor mexicano vuelve a los escenarios con la obra ‘Aquí entre dos’, demostrando que ni una lesión ni el paso del tiempo pueden apagar su amor por la actuación

Mauricio Herrera usa andadera a

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 10 de septiembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana

Explosión en La Concordia: qué pasó con el chofer de la pipa y quién cubrirá daños a las víctimas

Quien resulte responsable podría tener la obligación de pagar por los daños causados, como gastos médicos, reparación de vehículos y otros daños personales o materiales

Explosión en La Concordia: qué

Mueren tres personas por explosión en Puente de La Concordia, confirma Clara Brugada

Hasta el momento se reportan dos personas en calidad de desconocidos en el accidente ocurrido en Iztapalapa

Mueren tres personas por explosión

Estudiantes denuncian amenazas de Roberto Solís Valles, presidente municipal de Huejotzingo

Se informó que los ciudadanos buscaban tener una reunión con el secretario de educación de Huejotzingo, Fernando Mendoza Brito

Estudiantes denuncian amenazas de Roberto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guatemala entrega a EEUU a

Guatemala entrega a EEUU a “Gordo”, presunto coordinador de cocaína para el Cártel de Sinaloa

Balacera afuera de dos planteles escolares provoca pánico en Tijuana: alumnos y personal docente fueron evacuados

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

Fiscalía de Sinaloa ya investiga el asesinato de reo en penal de Ahome

Capturan a tres integrantes de La Unión Tepito presuntamente dedicados a la venta de droga y extorsiones en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Herrera usa andadera a

Mauricio Herrera usa andadera a sus 91 años y sigue trabajando: “No puedo dejar la actuación”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Jorge Medina y Josi Cuen, exintegrantes de La Arrolladora Banda El Limón, entrarán a La Casa de los Famosos México

Ivonne Montero reacciona a las críticas por su romance con un policía 11 años menor

Majo Aguilar sorprende con colaboración junto a Inspector y surgen comparaciones con Ángela Aguilar: “Ella sí canta y sin gritar”

DEPORTES

Este es el récord que

Este es el récord que André Jardine, técnico del América, busca preservar ante Chivas en la Liga MX

Canelo Álvarez aclara qué pasó con la transmisión de su pelea contra Crawford en tv abierta: “Fue un error”

Sultanes de Monterrey anuncia la salida de Roberto Kelly como su manager

Filtran la razón por la que Álvaro Morales saldrá de ESPN después de 20 años de trayectoria

Cuándo y contra quién debutará Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025