México

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos

Los resultados ganadores de cada uno de los sorteos de Chispazo de este miércoles 10 de septiembre fueron dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública, entregando varios millones de pesos en premio. Revisa enseguida si fuiste alguno de los afortunados.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador: 05, 11, 12, 25, 26Ganadores: 31,619Dinero entregado: $844,960.04 pesos

Chispazo Clásico

Resultado ganador: 01, 03, 21, 22, 24Ganadores: 48,558Dinero entregado: $1,341,188.17 pesos

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo ganar Chispazo?

Los resultados de los
Los resultados de los sorteos del Chispazo

Para jugar Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

De igual forma puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números al azar.

Una urna sacará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

