Colectivo interpone amparo contra Congreso de San Luis Potosí por omisión en desapariciones

Por falta de una Fiscalía Especializada en Desapariciones en San Luis Potosí, ONG interpuso amparo (TW @Chaparrapaulin)

La persistente ausencia de una Fiscalía Especializada en Desapariciones en San Luis Potosí ha llevado al colectivo Voz y Dignidad por los nuestros SLP a interponer un amparo contra el Congreso del estado, al que acusan de mantener una postura de omisión sistemática frente a la crisis de desapariciones.

La organización sostiene que, tras casi ocho años de promesas incumplidas y gestos simbólicos, la falta de acción legislativa ha profundizado el sufrimiento de las familias afectadas y perpetuado la impunidad.

Según el comunicado difundido por Voz y Dignidad por los nuestros SLP, la creación de la fiscalía especializada quedó establecida desde 2017 en la Ley general de desaparición forzada de personas cometida por particulares y del Sistema nacional de búsqueda de personas.

No obstante, el colectivo denuncia que el Congreso local ha incurrido en una “omisión criminal” al no armonizar la legislación estatal con el marco nacional ni avanzar en la instalación de la instancia correspondiente.

Promesas rotas

La Fiscalía Especializada en Desapariciones en San Luis Potosí lleva pospuesta desde 2017 EFE/ Hilda Ríos

La organización civil subraya que, durante casi ocho años, las autoridades han ofrecido únicamente “promesas rotas, discursos vacíos y fotografías conmemorativas que nada cambian la realidad”. En su mensaje, los integrantes del colectivo lamentan que tanto la legislatura estatal como quienes en algún momento se presentaron como “aliadas” de las familias buscadoras han evidenciado, a su juicio, una falta de memoria, compromiso y palabra. “Su memoria es corta, su palabra hueca y su compromiso inexistente”, expresaron en el comunicado.

El colectivo enfatiza que la omisión legislativa no puede considerarse un simple error administrativo, sino que constituye una forma de violencia institucional. “La omisión legislativa no es un descuido burocrático, es una forma de violencia institucional, se legisla con rapidez para negocios, intereses políticos o reformas menores, se condena a las familias buscadoras a más dolor, más incertidumbre y más impunidad”, manifestaron los miembros de Voz y Dignidad por los nuestros SLP.

En su posicionamiento, la organización califica de vergonzoso el comportamiento de la subsecretaría de Gobierno, a la que acusan de simular interés y gobernabilidad ante las madres buscadoras, mientras en la práctica mantienen la misma indiferencia que el Congreso local. “Es una vergüenza que en la subsecretaría de Gobierno se haya jugado con nosotras (madres buscadoras), simulando interés y gobernabilidad, cuando en los hechos han demostrado la misma indiferencia que el Congreso local”, señalaron.

El colectivo sostiene que la creación de la Fiscalía Especializada en Desapariciones es una obligación legal y no una alternativa discrecional. “La Fiscalía Especializada en Desapariciones es una obligación, no una opción. Su ausencia niega nuestro derecho a la verdad, impide investigaciones serias y perpetúa la impunidad en delitos de lesa humanidad”, afirmaron en el comunicado.

Finalmente, Voz y Dignidad por los nuestros SLP explica que la decisión de recurrir al amparo responde al agotamiento de la vía del diálogo y la confianza en la voluntad política. “Si el Congreso no actúa por voluntad ni por conciencia, tendrá que hacerlo obligado por la justicia federal”, concluyeron los integrantes del colectivo.