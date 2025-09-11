México

Colectivo interpone amparo contra Congreso de San Luis Potosí por omisión en desapariciones

La organización civil acusa al Congreso local y a la subsecretaría de Gobierno de mantener una postura de indiferencia

Por Jorge Contreras

Guardar
Por falta de una Fiscalía
Por falta de una Fiscalía Especializada en Desapariciones en San Luis Potosí, ONG interpuso amparo (TW @Chaparrapaulin)

La persistente ausencia de una Fiscalía Especializada en Desapariciones en San Luis Potosí ha llevado al colectivo Voz y Dignidad por los nuestros SLP a interponer un amparo contra el Congreso del estado, al que acusan de mantener una postura de omisión sistemática frente a la crisis de desapariciones.

La organización sostiene que, tras casi ocho años de promesas incumplidas y gestos simbólicos, la falta de acción legislativa ha profundizado el sufrimiento de las familias afectadas y perpetuado la impunidad.

Según el comunicado difundido por Voz y Dignidad por los nuestros SLP, la creación de la fiscalía especializada quedó establecida desde 2017 en la Ley general de desaparición forzada de personas cometida por particulares y del Sistema nacional de búsqueda de personas.

No obstante, el colectivo denuncia que el Congreso local ha incurrido en una “omisión criminal” al no armonizar la legislación estatal con el marco nacional ni avanzar en la instalación de la instancia correspondiente.

Promesas rotas

La Fiscalía Especializada en Desapariciones
La Fiscalía Especializada en Desapariciones en San Luis Potosí lleva pospuesta desde 2017 EFE/ Hilda Ríos

La organización civil subraya que, durante casi ocho años, las autoridades han ofrecido únicamente “promesas rotas, discursos vacíos y fotografías conmemorativas que nada cambian la realidad”. En su mensaje, los integrantes del colectivo lamentan que tanto la legislatura estatal como quienes en algún momento se presentaron como “aliadas” de las familias buscadoras han evidenciado, a su juicio, una falta de memoria, compromiso y palabra. “Su memoria es corta, su palabra hueca y su compromiso inexistente”, expresaron en el comunicado.

El colectivo enfatiza que la omisión legislativa no puede considerarse un simple error administrativo, sino que constituye una forma de violencia institucional. “La omisión legislativa no es un descuido burocrático, es una forma de violencia institucional, se legisla con rapidez para negocios, intereses políticos o reformas menores, se condena a las familias buscadoras a más dolor, más incertidumbre y más impunidad”, manifestaron los miembros de Voz y Dignidad por los nuestros SLP.

En su posicionamiento, la organización califica de vergonzoso el comportamiento de la subsecretaría de Gobierno, a la que acusan de simular interés y gobernabilidad ante las madres buscadoras, mientras en la práctica mantienen la misma indiferencia que el Congreso local. “Es una vergüenza que en la subsecretaría de Gobierno se haya jugado con nosotras (madres buscadoras), simulando interés y gobernabilidad, cuando en los hechos han demostrado la misma indiferencia que el Congreso local”, señalaron.

El colectivo sostiene que la creación de la Fiscalía Especializada en Desapariciones es una obligación legal y no una alternativa discrecional. “La Fiscalía Especializada en Desapariciones es una obligación, no una opción. Su ausencia niega nuestro derecho a la verdad, impide investigaciones serias y perpetúa la impunidad en delitos de lesa humanidad”, afirmaron en el comunicado.

Finalmente, Voz y Dignidad por los nuestros SLP explica que la decisión de recurrir al amparo responde al agotamiento de la vía del diálogo y la confianza en la voluntad política. “Si el Congreso no actúa por voluntad ni por conciencia, tendrá que hacerlo obligado por la justicia federal”, concluyeron los integrantes del colectivo.

Temas Relacionados

AmparoVoz y Dignidad por los nuestros SLPSLPCongreso localmexico-noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 11 de septiembre | Explosión de pipa de gas, IEPS a bebidas azucaradas, atraer casos INSABI y SEGALMEX y autonomía del INE, entre lo relevante

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 11

La hierba medicinal que ayuda a tratar el dolor de muelas, artritis y el desgaste de las articulaciones en un té

Este malestar suele derivarse de caries, infecciones o irritaciones, aunque también puede estar asociado a factores hereditarios, el rechinamiento de dientes, traumas y enfermedades de la mandíbula

La hierba medicinal que ayuda

Ley 97 del IMSS: estos son los requisitos para jubilarte anticipadamente con Renta Vitalicia

Permite a los trabajadores mexicanos pensionarse antes de los 60 años

Ley 97 del IMSS: estos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 11 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

Alcaldes de la CDMX reaccionan a la explosión en Puente de la Concordia: esencial acompañar a las víctimas

Explosión en Puente de la Concordia deja al menos seis muertos y noventa heridos, según autoridades

Alcaldes de la CDMX reaccionan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a empresario secuestrado en

Rescatan a empresario secuestrado en Guanajuato y detienen a 4 sospechosos | VIDEO

Exmiembros de La Luz del Mundo celebran cargos contra Naasón Joaquín García por abuso sexual y crimen organizado

Desmantelan narcolaboratorio oculto y fosa clandestina con tres cuerpos sin identificar tras operativo en Sinaloa

Tensión en Amozoc: operativo por desaparecidos habría desatado ataque armado contra secretario de Seguridad de Puebla

Cae “Crazy”, menor ligado a la Fuerza Antiunión, señalado de homicidio y de colocar narcomantas contra La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

“No tenía dinero”: Florinda Meza

“No tenía dinero”: Florinda Meza asegura que antes de la fama amueblaba su casa con cajas y retazos de La Merced

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 11 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Laura Bozzo reaparece tras ser hospitalizada en Perú y causa revuelo con su mensaje: “Volver a empezar”

¿A qué hora y dónde ver el reto de salvación más explosivo de La Casa de los Famosos México 3 en la séptima semana?

¿La barrió? Así reaccionó Anna Wintour cuando vio a Kenia Os y Peso Pluma en NYFW: “Una escena de The Devil Wears Prada”

DEPORTES

¡Sigue la leyenda! Memo Ochoa

¡Sigue la leyenda! Memo Ochoa es anunciado como nuevo jugador del Limassol

Atlantis emocionado de luchar junto a Blue Panther por su boleto en el 92 aniversario del CMLL: “Dos leyendas frente al futuro”

Cade Cowell, delantero de Chivas, anuncia que será padre antes del Clásico Nacional

¿Otro francés a la Liga MX? Reportan fichaje de Anthony Martial con Monterrey

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas