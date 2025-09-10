México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben hoy 10 de septiembre su depósito?

Mujeres derechohabientes recibirán los 3 mil pesos que les corresponden, conforme al calendario oficial de pagos

Por Lorna Huitrón

Mujeres derechohabientes recibirán los 3
La Pensión Mujeres Bienestar 2025 sigue avanzando en la entrega del apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, correspondiente al periodo septiembre-octubre. Este programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo respaldar económicamente a mujeres de 60 a 64 años de edad, en particular a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La dispersión de recursos comenzó el pasado lunes 1 de septiembre y se realiza de manera escalonada conforme a la primera letra de la CURP de cada beneficiaria. Con este mecanismo, la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, garantiza un proceso ordenado, transparente y sin intermediarios.

¿Quiénes cobran este miércoles 10 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar, hoy corresponde recibir el depósito a las beneficiarias cuyas CURP inician con las letras H, I, J y K.

El monto es depositado directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, lo que asegura que las beneficiarias tengan acceso a su recurso de manera sencilla y segura en cualquier momento.

Calendario de pagos de la semana del 8 al 12 de septiembre

El calendario alfabético de esta semana es el siguiente:

  • Lunes 8 de septiembre: letra G
  • Martes 9 de septiembre: letra G
  • Miércoles 10 de septiembre: letras H, I, J, K
  • Jueves 11 de septiembre: letra L
  • Viernes 12 de septiembre: letra M

La Secretaría del Bienestar subrayó que el dinero no necesita retirarse el mismo día del depósito, ya que se mantiene seguro en la cuenta de cada derechohabiente.

Consideraciones importantes

Es importante señalar que las mujeres que realizaron su registro en agosto de 2025 aún no reciben este apoyo, dado que el proceso de entrega de tarjetas sigue en marcha. Hasta el momento no se ha informado si se contemplan pagos diferidos para este grupo.

Por otro lado, las beneficiarias que cumplan 65 años de edad serán incorporadas automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega en este año 6 mil 200 pesos bimestrales.

Un apoyo que transforma vidas

Con este programa, el Gobierno de México busca reconocer la trayectoria de vida de las mujeres adultas mayores y proporcionarles mayor seguridad económica. La Pensión Mujeres Bienestar se ha consolidado como una herramienta clave dentro de la política social, enfocada en reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres en todo el país.

